Wie niet groot is, moet slim zijn: klein Weesper café legt 'dekschuitterras' voor de deur

WEESP - Het is zover, de horeca gaat weer open. De vraag is alleen hoe je een klein café draaiende houdt in het 'nieuwe normaal'. Daar weet Pieter Kors van café Het Helletje in Weesp wel antwoord op: je legt gewoon een drijvend terras voor de deur.

Met alleen de biertjes aan de bar gaat hij het voorlopig dus niet redden. En wie niet groot is, moet slim zijn dus heeft hij daar wat op bedacht. Recht voor het café ligt de Vecht en Pieter heeft er een eigen aanlegsteiger: een drijvend terras was dus zo geregeld. Op deze manier kan hij 24 gasten extra kwijt en de capaciteit die hij binnen verliest een beetje compenseren.

Op deze manier ziet een avondje kroeg er dus heel anders uit. "Dit is een café waarbij we gewend zijn dat naarmate de avond vordert, we de muziek wat hoger zetten en een dansje doen. Je maakt nieuwe vrienden, praat met oude vrienden", zo legt Kors uit. En dat kan juist allemaal de komende tijd niet. De bedoeling is dat mensen alleen hun tafel verlaten als ze naar het toilet gaan en dansen en zingen is uit den boze. De kroegbaas hoopt dat we heel snel weer terug gaan naar 'het gewone leven'. "Maar voorlopig zal de kroeg anders zijn."

De kroegbaas heeft een café van zo'n 35 vierkante meter in het centrum van Weesp. "Ik heb even zitten rekenen en er kunnen hooguit acht à tien mensen tegelijkertijd binnen. Dan houdt het echt op", vertelt hij.

Maar of het allemaal echt rendabel wordt, moet nog blijken. Dicht blijven is voor hem in ieder geval geen optie. "Dat kan ik niet tegenover mijn, al dan niet vaste, gasten maken. Die staan te springen, want die mensen zitten al elf weken thuis. Die willen een praatje maken, die willen aandacht. En die aandacht kunnen we geven en misschien nog wel meer, want zoveel kunnen er niet meer in", zegt hij lachend. "Ik ben een horecamens in hart en nieren en ik wil gewoon mijn ding weer doen waar ik goed in ben."

Politieagent

En dat is absoluut geen politieagentje spelen op het terras, zo benadrukt hij. "Ik leg een deel van de verantwoordelijkheid ook bij mijn gasten en dat we er samen uitkomen. Ik ben niet de man van de regeltjes, we moeten het samen doen."

Straks om twaalf uur precies is het zo ver. "Ik verwacht een drukke dag, een rommelige dag. En we moeten gaan zien hoe het gaat worden", zo besluit hij.