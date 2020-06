Eerste gasten op Hilversumse terrassen zijn er vroeg bij: "Hier hebben we twee maanden op gewacht"

HILVERSUM - Na maanden wachten slaat de horeca vandaag de deuren weer open. Restaurants en cafés verwachten, mede door het stralende zomerweer, topdrukte op de terrassen. Nog voor dat de terrassen openden, stonden terrasgangers in Hilversum al in de rij.

NH Nieuws/Joost Lammers

Veel Hilversummers staan de popelen om in het zonnetje plaats te nemen op het terras. "Ik moet nog tien minuten wachten, maar wat maakt dat uit. We hebben hier meer dan twee maanden op gewacht", vertelt een vroege vogel. De vroege Hilversummer is verreweg niet de enige die al vroeg klaar staat om het terras op te willen. Al snel staat er een rij wachtenden.

Een 'ontsnapping' De terrasgasten zijn vooral blij dat ze het terras weer op mogen. "Geweldig, toch?", zegt een mevrouw op het terras op de Hilversumse Kerkbrink. "Het is nog wel vroeg, maar dit is om te vieren dat we weer mogen. Ik heb de gezelligheid echt gemist. Gewoon lekker op een terrasje zitten met mensen om je heen. En dat na al die afstand."

Horeca werkt samen Hilversumse horeca-ondernemers hebben de handen ineen geslagen en trekken samen op met hun terrassen. Dat zorgt er voor dat er op enkele plekken veel meer tafels en stoeltjes kunnen staan dan normaal gesproken. Dat gebeurt onder meer op de Kerkbrink, waar ondernemers het plein vol hebben gezet met terrastafels. Foodtrucks zorgen daar voor een hapje.

Lees ook Play Gooi Meer ruimte voor terrassen in Hilversum: alle hoeken en gaten worden benut

Nu de terrassen weer open mogen hopen de horeca-ondernemers toch nog iets van de schade die ze de afgelopen tijd door de coronacrisis hebben opgelopen, te kunnen inhalen. Dat hopen ze dus vooral samen te doen. "Toen we hoorden dat we weer open mochten, zijn we snel plannen gaan maken en gaan afstemmen. Iedereen kan het voor zich regelen, maar dat schiet natuurlijk niet op. Daarom heb ik andere horeca-ondernemers gevraagd wie er mee wilden doen en veel collega’s haakten aan", vertelt Frank Loois van de Gulle Graaf. De Hilversumse horeca werkt de komende weken nog gezamenlijk door.

De eerste terrasgasten in Hilversum NH Nieuws/Joost Lammers

De eerste terrasgasten in Hilversum NH Nieuws/Joost Lammers

De Hilversumse terrassen stonden al vroeg klaar NH Nieuws/Joost Lammers

De Hilversumse terrassen stonden al vroeg klaar NH Nieuws/Joost Lammers