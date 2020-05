Hilversumse horeca-ondernemers klaar voor heropening met gezamenlijk terras

De horeca-ondernemers openen maandag hun terrassen op de Groest en een groot gezamenlijk terras op de Kerkbrink. "Toen we in mei hoorden dat we op 1 juni open mochten, zijn we snel plannen gaan maken en gaan afstemmen met collega-ondernemers, Centrum Hilversum en de gemeente. Iedereen kan het voor zich regelen, maar dat schiet natuurlijk niet op. Daarom heb ik collega-ondernemers gevraagd wie er mee wilden doen en veel collega’s haakten aan", vertelt Frank Loois van de Gulle Graaf.

Nu de terrassen weer open mogen hopen de horeca-ondernemers toch nog iets van de schade die ze de afgelopen tijd door de coronacrisis hebben opgelopen, te kunnen inhalen.

Coronataks

De gezamenlijke aanpak van de horeca-ondernemers wordt de eerste maand betaald door het Stadsfonds van de gemeente, maar daarna moeten de ondernemers het zelf gaan betalen. Er wordt onder meer gekeken naar een 'coronataks'. "Een aantal ondernemers dat participeert draagt € 0,50 af per reservering via het reserveringssysteem en anderen storten per week €100,- in de kas. Daarmee hopen we de kosten te kunnen dekken."