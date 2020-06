Ondernemers binnenstad Haarlem helpen elkaar digitaal te overleven in coronatijd

HAARLEM - Veel ondernemers worden getroffen door de coronacrisis. Velen zien een terugloop van hun omzet en ontvangen weinig klanten in hun winkels. Om binding te houden met de klanten en omzet te genereren zijn digitale hulpmiddelen van groot belang.

NH Nieuws

Sieradenontwerpster Marijke Mul uit Haarlem is al jaren bezig op alle platformen en genereert hierbij een groot aantal volgers. “Internet is voor mij een heel groot venster om te laten zien wie je bent en wat je kunt”. Vanuit die gedachte is ze actief op Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest en YouTube. “Juist om het verhaal erachter te laten zien; waarom doe ik wat ik doe”, legt ze uit.

Dankzij alle digitale activiteiten houdt Marijke haar bedrijf en het contact met haar klanten springlevend. Maar veel winkels in haar buurt zijn daar minder bedreven in. “Ik zag dat veel ondernemers in de straat met hun handen in het haar zaten, dus ik besloot om kijkekijkekijke.nl op te zetten”, vertelt Mul.

Kijkekijkekijke.nl biedt ondernemers uit Haarlem de kans om hun producten in de digitale etalage te zetten. De ervaring van Mul kwam hierbij goed van pas. “Ik ben eerlijk gezegd niet zo handig met dat hele webgebeuren”, vertelt deelneemster Barbara Virginia van Bibloxx Bloemen.

Volgens Virginia kijkekijkekijke.nl is méér dan alleen een online winkel. “Doordat we met z’n allen één sfeer uitstralen komen er ook meer klanten naar de winkel”, vertelt ze. Nancy ten Brink van Nencies Lingerie is het met hiermee eens. “Iemand die een briljante ring ziet bij Marijke, ziet dan bij mij een bijzondere badjas, zo versterkt het elkaar”, meent ze.

“Het is voor niemand goed als er hier in de straat winkels omvallen”, meent Marijke Mul. “Door samen te werken en elkaar te helpen komen we de crisis wel door”, hoopt ze.