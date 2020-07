Exploitanten blij dat kermis in Hoorn doorgaat: 'Voorbeeld voor andere gemeenten'

HOORN - Kermisexploitanten hadden dit voorjaar de grootste moeite om het hoofd boven water te houden. Dat de kermis van Hoorn als één van de eerste grote kermissen van Nederland in aangepaste vorm kan doorgaan is voor hen dan ook goed nieuws. "We zijn blij dat de gemeente ons de gelegenheid biedt", vertelt kermisexploitant Edwin Vader.

Ook exploitant Harms, eigenaar van verschillende grijpkranen, is blij weer aan de slag te kunnen. "We zijn blij dat we eindelijk wat inkomsten kunnen genereren. Hoorn is voor mij de eerste kermis waar ik weer naartoe kan. Erg fijn dat de gemeente Hoorn dit voor ons heeft kunnen hardmaken. Er vallen wat grotere attracties weg, maar het lijkt erop dat het toch een leuke, aantrekkelijke kermis gaat worden."

Zelf is Vader eigenaar van de 'Powerpolyp', ofwel de inktvis, één van de attracties die door de gemeente is geselecteerd om op de kermis te staan. "Mijn attractie is erg geschikt voor families en tegelijkertijd is het een attractie waarin je makkelijk afstand kunt houden."

Andere jaren staan de tientallen attracties (vorig jaar zelfs 71!) i n de binnenstad van Hoorn , maar vanwege corona is dit jaar voor een andere locatie gekozen. De nieuwe locatie is de parkeerplaats aan het Pelmolenpad, waar meer ruimte beschikbaar is en makkelijker afstand kan worden gehouden.

"De locatie op het Pelmolenpad is een beetje jammer [...] maar het is de prijs die we moeten betalen"

Bovendien wordt er dit jaar geen alcohol verkocht en is er een looproute langs de attracties uitgestippeld. Jongeren tot achttien jaar krijgen een bandje bij de ingang, zodat duidelijk is dat zij geen rekening hoeven te houden met de anderhalve meter afstand tot elkaar.

Kermisbond

Jan Boots, voorzitter van de kermisbond, is positief gestemd. "Als echte Hoornaar ben ik in de eerste plaats blij dat het jaarlijkse plezier van onze historische kermis niet onderbroken wordt. De locatie op het Pelmolenpad is een beetje jammer, omdat dan de binding met de horeca en het centrum wegvalt. Maar dat is de prijs die we moeten betalen als we kermis willen dit jaar."

Horeca

René Stam, vertegenwoordiger van de Koninklijke Horeca Nederland in Hoorn en eigenaar van brasserie Velius in de stad is blij voor de stad en voor de kermisexploitanten. "Als horecaondernemer hebben wij er alleen nog niet zo veel aan. Voorlopig kunnen we nog geen extra mensen kwijt op ons terras. Het is mogelijk dat deze regeling na augustus nog wordt aangepast. Maar als de regels blijven als ze nu zijn, verwacht ik in de kermisperiode geen extra omzet te draaien."

Ook Vader vind het jammer dat de kermis niet in de binnenstad kan plaatsvinden. "Maar het is nog helemaal niet zo'n slechte locatie. Het Pelmolenpad is zowel voor de binnenstad als voor mensen die van buiten de stad komen goed bereikbaar."

De kermis is dit jaar van 8 t/m 16 augustus op het Pelmolenpad.