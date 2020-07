Krijgt Hoorn toch nog een kermis?

HOORN - De gemeente Hoorn is actief bezig met de organisatie van een kermis. Volgens Roger Tonnaer van Fractie Tonnaer is er al meer duidelijk dan de gemeente wil bevestigen: het wordt volgens hem een kermis in afgeslankte vorm op een alternatieve locatie. De gemeente Hoorn zegt dat alle vormen en locaties nog openliggen.

De voorzitter adviseerde de Hoornse burgemeester de organisatie voor Hoorn op diezelfde manier aan te pakken en dan "zou er een mogelijkheid kunnen zijn om een kermis in Hoorn mogelijk te maken". Ook zei Bruinooge niet in de positie te willen verkeren dat hij moet verbieden of zeggen wat er in Hoorn wel of niet gebeurt. De deur voor een kermis lijkt hiermee vanuit de veiligheidsregio opengezet.

Bij een evenement van AlkmaarInZaken afgelopen vrijdag 3 juli liet voorzitter van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, en burgemeester van Alkmaar, Piet Bruinooge weten dat hij die ochtend gebeld was door de Hoornse burgemeester Jan Nieuwenburg met de vraag: "Hoe ga jij straks om met de kermis?" Bruinooge zei dat in Alkmaar een alternatieve locatie wordt gezocht en dat men in gesprek is met de kermisexploitanten.

Tonnaer vertelt dat de gemeente achter de schermen druk bezig is met de voorbereiding van een kermis, maar volgens hem is het nog wachten op toestemming van de Veiligheidsregio. "Ze ontkennen het nog, maar geloof me: ze zijn er mee bezig." De kermis zal volgens Tonnaer niet plaatsvinden in de binnenstad van Hoorn, maar op een alternatieve locatie.

"De nieuwe noodverordening geeft ruimte om iets te organiseren, maar waar dat is en in welke vorm daar zijn we mee bezig"

Vorm en locatie onduidelijk

Woordvoerder Jara Hof van Gemeente Hoorn bevestigt aan NH Nieuws dat er inderdaad actief gewerkt wordt aan kermisplannen. "De nieuwe noodverordening geeft ruimte om waar mogelijk iets te organiseren. Maar waar dat is, en in welke vorm daar zijn we mee bezig." De gemeente zegt in goed overleg te zijn met de kermisexploitanten en de ondernemers in de stad. "De verhalen vanuit exploitanten zijn nog wisselend, maar zonder exploitanten is er geen kermis, dus zij zijn hier zeker nauw bij betrokken."

Dat de kermis op een alternatieve locatie georganiseerd wordt, dat kan Hof niet bevestigen. "We bekijken de mogelijkheden heel breed: ook de binnenstad is nog een mogelijkheid, maar dat daar momenteel extra ruimte wordt ingenomen door de horeca dat moeten wij natuurlijk meewegen."

Verbaasd

Volgens Tonnaer zou een kermis dit jaar zeer welkom zijn. "De winkeliers en de horeca kunnen wel wat reuring in de stad gebruiken en ook de bevolking kijkt er naar uit." Zelf is Tonnaer sinds vorige maand druk bezig zich hard te maken voor ten minste een kinderkermis. Hij was dan ook verrast toen iemand contact met hem opnam met de informatie dat de gemeente in stilte bezig is met de organisatie van een kermis: "We hadden het eleganter gevonden daarover geïnformeerd te worden."