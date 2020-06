Andijkse kermisexploitant eindelijk weer op pad, maar dan wel naar het Malieveld

ANDIJK - Vanochtend trekken kermisexploitanten naar het Haagse Malieveld om hun onvrede te uiten over het platleggen van het kermisseizoen. Normaal begint het seizoen voor exploitant Ramon Kreb al in april, maar door de coronamaatregelen staan zijn attracties stil. "Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt, we hebben een lichtpuntje nodig."

Normaal draait het gezin 45 kermissen per jaar, waarvan het grootste deel nog moet komen. Het bedrijf kan nog wel wat last dragen, maar als het te lang duurt dan wordt het spannend. "Eerst was het juni, toen september en nu waarschijnlijk tot er een vaccin is. Als dat pas in juni is dan kan het wel eens te laat zijn voor het bedrijf."

In oktober vorig jaar liep het kermisseizoen af en sindsdien werkt Ramon in de schuur aan het onderhoud van de attracties. "We hebben twee grijpautomaten, een muntjesschuifautomaat, een optelspel en een oliebollenwagen. En alles staat er inmiddels top bij." Voor Ramon valt in de schuur niets te doen en daarom begint hij binnenkort bij een oude schoolkameraad in de bollen.

Kermisexploitanten vallen onder de evenementenvergunning en vanwege corona werd de startdatum van het kermisseizoen steeds weer opgeschoven. Duidelijkheid blijft vooralsnog uit en dat is tegen het zere been van de Andijker: "als een pretpark open kan, waarom wij dan niet? Ik weet zeker dat er een vorm te vinden is waarin wij rekening kunnen houden met de regels."

Ramon Kreb is 27 en runt als derde generatie met zijn ouders vijf attracties waarmee ze kermissen afgaan. De familie woont in Andijk, maar tijdens de zomermaanden trekken ze van plek naar plek. "Als kleine jongen ging ik al mee. Er zijn kermissen waar ik al 27 jaar kom, alleen dit jaar dus niet."

"We voeren samen onze passie uit en vrolijken mensen op met wat we doen. Het is gek dat dat niet kan, juist nu we wel wat vrolijkheid kunnen gebruiken."

Voor kermisexploitanten is de kermis niet alleen inkomsten, het is hun leven. "Dit is waar ik mee ben opgegroeid. We zien de collega's op alle kermissen de hele zomer door, ik mis die jongens wel. We voeren samen onze passie uit en vrolijken mensen op met wat we doen. Het is gek dat dat niet kan, juist nu we wel wat vrolijkheid kunnen gebruiken."

De onzekerheid is het moeilijkst, vindt de Andijker ondernemer, en dat hoopt hij vandaag in Den Haag te laten zien. "We gaan naar het Malieveld met onze attracties. Zo kunnen ze zien hoeveel wagens er nu stil staan. Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt. We hebben een lichtpuntje nodig aan de horizon."