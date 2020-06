Kermisexploitant Klaas Braak sceptisch over versoepelingen: "1,5 meter-kermis is niet te doen"

De blijdschap met de versoepelde coronamaatregelen was voor kermisexploitant Klaas Braak uit Winkel van korte duur. "We kunnen niet én de attractie draaiend houden; én de mensen in de gaten houden. Je krijgt op locatie ook waarschijnlijk discussie. Ik zie niet voor mij hoe we dat moeten doen", redeneert Braak hardop.

Hij wil niets liever dan weer van start gaan. Maar zijn grootste zorg is het handhaven van de anderhalvemeterregel. "We weten allemaal dat het fout gaat en dat mensen te dicht bij elkaar staan. Ik ben hoofdverantwoordelijke, want het is mijn vergunning om een kermis neer te zetten. Dat is niet eens een paar dagen vol te houden, zonder dat je in overtreding bent".

"Als gemeentes het voortouw nemen om daadwerkelijk aan de slag te gaan en de handhaving samen te bekijken. Dan gaan we daar in mee. Maar ik wil niet het risico lopen dat ik straks meerdere bekeuringen heb", aldus Braak.

Dorpskermis

Braak organiseert kermissen door heel Noord-Holland en is jaarlijks met zijn attracties ook op de dorpskermissen te vinden zoals in Westwoud, Hoogkarspel en Oosterblokker. Met name in een dorpskern is het volgens hem niet haalbaar om het terrein af te zetten. "Dan zou je naar een buiten terrein moeten kijken. Waar ook de attracties verder van elkaar af kunnen staan."

Komend weekend zou kermis Oosterblokker plaatsvinden, maar zij vallen net buiten de boot. "Normaal gesproken houden we de kermis hier op het veld, er staan dan een stuk of tien attracties, we organiseren spelletjes op het veld, er speelt een bandje en er staat een feesttent. Ook de kroeg staat dan helemaal vol", vertelt kermisorganisator en kroegeigenaar Elle Mol.

Horeca

De kermissen mogen vanaf 1 juli weer starten, maar voor de meeste kroegeigenaren verandert er niet zoveel. Mol: "98% van de horeca in West-Friesland kan geen honderd man kwijt met anderhalve meter. Er is juist altijd een hele mooie wisselwerking tussen de aanloop naar de kroeg en de aanloop naar de exploitanten. Ik vrees dat zij ook minder omzet zullen draaien zonder de horeca bij de kermis."

Mol: "Als eind van het jaar de teugels wat losser zijn organiseer ik misschien wel een groot dorpsfeest als tegenhanger op de kermis. De kermis zorgt voor een kwart van je jaaromzet dus dat voel je wel. Maar je kan beter kijken naar wat je wel kan in plaats van wat je misloopt."

Kermis Hoorn

De grootste kermis van Noord-Holland, die altijd op de tweede maandag van augustus in Hoorn start, was al afgelast. Of de versoepelde maatregelen daar verandering in gaat brengen, is niet bekend. "We hebben het nieuws gisteren pas gehoord. Het is op dit moment te vroeg om te zeggen wat dit voor de Hoornse kermis betekent. Dat gaan wij verder uitzoeken", laat woordvoerder Marieke van Leeuwen van gemeente Hoorn weten.

Fractie Tonnaer kwam eerder al met het voorstel om een kinderkermis te organiseren met attracties verspreid over de stad. Dat idee ligt nog op tafel.

Geduld

Of we snel weer 'te kermis' kunnen? "Waarschijnlijk moet ik alle vergunningen opnieuw indienen en per kermis een protocol indienen bij de gemeente", legt Klaas Braak uit. Hij verwacht dan ook dat de meeste kermissen pas vanaf augustus zullen opstarten.