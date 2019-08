Grootste kermis van Noord-Holland wordt opgebouwd: "Het is altijd passen en meten"

HOORN - De grootste kermis van de provincie, die van Hoorn, gaat zaterdag van start. Maar voor de exploitanten is het werk nu al begonnen. Onder meer op de Vale Hen wordt hard gewerkt om de attracties gebruiksklaar te maken.

Maar liefst 71 attracties vullen de historische binnenstad. En dat is nou niet bepaald makkelijk, zo ondervindt ook de exploitant van het reuzenrad, Sebastiaan Lamberink. "Er is een enorm hoogteverschil. Achter sta ik bijna aan de grond en voor één meter twintig hoog sta", legt hij uit. Toch komt het uiteindelijk altijd goed. "Het kost twee dagen om alles op te bouwen en dan zijn we er klaar voor."

Ook het gepokt en gemazelde kermisteam van Hoorn ziet geen problemen. "We hebben veel attracties in een relatief kleine ruimte van ons centrum, dus het is vooral nu passen en meten in de opbouwfase", aldus kermiscoördinator Fatima van het Kaar.



Publiekstrekker vanuit Engeland

Het opbouwen trekt veel bekijks van onder meer kinderen. "Het reuzenrad is het leukst." Volgens de kermiscoördinator is het gelukt een veelzijdige kermis neer te zetten. En met name op de Vale Hen is er veel veranderd. "Het is hier compleet anders dan vorig jaar. We hebben weer een reuzenrad en een achtbaan. En we hebben ook een geweldige attractie, die heet de Air. Die is helemaal over komen vliegen vanuit Engeland."

De kermis start zaterdag om twee uur 's middags en duurt nog tot en met maandag 19 augustus, wanneer het evenement wordt afgesloten met de traditionele lappendag.