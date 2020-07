Hoorn gaat ervoor: kermis gaat door in aangepaste versie

HOORN - De kermis in Hoorn kan dit jaar tóch doorgaan: van 8 augustus tot en met 16 augustus is er een aangepaste kermis op het Pelmolenpad. De Lappendag als afsluiter moeten we dit jaar echter missen, want die gaat niet door.

Er kan kermis worden gevierd in Hoorn, maar wel in aangepaste vorm. "De kermis wordt door corona duidelijk anders", zo laat de gemeente weten. "Deze is kleiner, alcoholvrij en wordt ingericht op het parkeerterrein van het Pelmolenpad."

De kermis heeft een verplichte looproute langs de attracties. Een speciaal kermisteam houdt in de gaten dat het niet te druk wordt op het Pelmolenpad. Jongeren tot achttien jaar krijgen bij de ingang een bandje, zodat duidelijk is dat zij geen rekening hoeven te houden met afstand houden tot elkaar.

Gaat 'ie door of niet?

Net als bij veel andere West-Friese kermissen, was ook in Hoorn de grote vraag of het wel of niet door kon gaan. Er is nauw overleg geweest tussen de gemeente, exploitanten en veiligheidsregio. "De kermisbranche is heel goed georganiseerd en er is heel goed contact mee geweest. Zij hebben ook samen met de bond nagedacht over een protocol en dat protocol is de basis voor hoe we de kermis willen vieren", legt gemeentewoordvoerder Jara Hof uit.

Het Pelmolenpad wordt omheind, zodat het kermisteam het terrein (deels) kan afsluiten wanneer het te druk wordt. Hoeveel mensen er precies het terrein op kunnen is niet te zeggen. Dit is maatwerk en afhankelijk van het aantal jongeren dat binnen is, want zij hoeven geen afstand tot elkaar te houden, zo legt Hof uit. "Dat aantal staat niet helemaal vast, maar als er meer jongeren zijn, kunnen we ook wat meer volwassenen toelaten."

Gevoel traditionele kermis

Met de binnenstad in de buurt hoopt de gemeente toch het gevoel van de traditionele Hoornse kermis te behouden. Op het Pelmolenpad is straks ruimte voor zo'n vijftig attracties, normaal ligt dit aantal zo rond de zeventig.

Op het Pelmolenpad wordt geen alcohol geschonken. "Dat neemt niet weg dat je in de stad lekker naar je favoriete restaurant kunt gaan voor een hapje of een drankje", aldus Hof. "Maar er is geen nevenprogramma en de maatregelen zoals ze nu met de horeca zijn, ook met de uitbreiding van de terrassen, dat blijft. Daar geldt natuurlijk vol is vol. Het is echt een kermis die anders zal zijn dan andere jaren en we gaan ervan uit dat mensen daar begrip voor hebben."

Geen Lappendag

Zo kunnen we in Hoorn dit jaar niet 'te lappen'. "Met de winkeliers zijn we continu in gesprek over hoe we hier goed mee omgaan gedurende de kermisdagen. De Lappendag, dat is vanwege de coronamaatregelen geen haalbare zaak."

Het is een kermis die anders is dan anders, maar de gemeente is tevreden dat het toch door kan gaan. "Het is hartstikke leuk, het is ook een manier om de kermisexploitanten tegemoet te komen en ook om de Hoornse kermis die al zoveel eeuwen traditie is door te laten gaan. We moeten er wel grote aanpassingen voor doen maar we rekenen erop dat iedereen daar begrip voor heeft."