Zoektocht naar 'vallend voorwerp' Schiphol levert niets op

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De Veiligheidsregio Kennemerland en de Koninklijke Marechaussee kamden een groot deel op en rond Schiphol uit, maar vonden niks. Brandweerduikers hebben zelfs nog in sloten gezocht naar een eventuele verstekeling, maar zonder resultaat. Om 22.50 uur is het onderzoek afgerond nadat ook bleek dat er niets ontbrak aan het betreffende vliegtuig.

Lijk

De veiligheidsregio, marechaussee en de brandweer laten bij een dergelijke melding niets aan het toeval over. Vijf jaar geleden werd er een lijk gevonden in het landingsgestel van een vracht-Boeing 777 van Emirates. Later werd duidelijk dat om een verstekeling ging die in de Keniaanse hoofdstad Nairobi in het compartiment van het landingsgestel was geklommen. Het lichaam werd in het vliegtuig ontdekt op het vrachtplatform van Schiphol.

