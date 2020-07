Grote zoektocht op en rond Schiphol na melding van automobilist die iets uit vliegtuig zag vallen

Nadat een automobilist bij de Marechaussee had gemeld dat hij iets uit het landingsgestel van een inkomend vliegtuig had zien vallen, werd het betreffende deel van het Schipholterrein grondig uitgekamd.

Inmiddels is de zoektocht op Schiphol gestaakt, maar wordt er aan de noordkant van Schiphol - rond de Cateringweg - nog wel gezocht. Die zoekactie staat onder leiding van de Veiligheidsregio, al blijft ook de marechaussee betrokken. Vooral het gebied rond de Cateringweg wordt doorzocht. "Het kan van alles zijn geweest", aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio. "Een vogel, maar ook een verstekeling."

