Texelse festival Sompop vanwege corona niet op een veld, maar op tv

De dj staat er wat eenzaam bij achter zijn draaitafels in de speciaal getimmerde keet. "Vorig jaar ging iedereen nog uit zijn plaat toen ik draaide. Nu er geen publiek is, lijkt het net of je voor de radio draait." Maar dj Walter wordt gefilmd door een van de vele camera's die in de grote tuin achter de boerderij in de buurt van Den Burg staat opgesteld.

Vanuit de huiskamer konden de Texelaars de boel meebeleven. "Het is een schrale troost maar in ieder geval iets. Volgende jaar hopen we gewoon weer met een paar duizend man op de wei bij de Waal te staan," zegt organisator Duncan Whyte.

Het festival wordt normaal gesproken gehouden op een weiland in de Waal. Het is een gratis festival met een paar duizend bezoekers. Omdat het een klein festival is kan het geen grote namen aantrekken, maar in de afgelopen jaren had de organisatie een goede neus voor talent. Bands als Kensington, Chef'special, Handsome poets, Moke, Go back to the zoo en The Kik stonden in de afgelopen jaren op het podium van toen nog Sommeltjespop. Vorig jaar waren Jan Keizer en Annie Schilder erg succesvol op Sompop.

De locatie is geheim gehouden want de organisatie heeft geen vergunning voor een evenement. "Dat lukte op korte termijn niet meer," zegt organisator Duncan Whyte. "Om toch iets te doen hebben we dit bedacht. Een festival zonder publiek. Dat filmen en streamen we zodat mensen thuis kunnen kijken en luisteren."

In de Waal zit bij de familie Van der Vis in de kamer vol met gasten. Het geluid van de tv kan het gepraat in de kamer nauwelijks overstemmen. Arco van de Vis is en groot Sompopliefhebber. "Ik ben er vanaf het begin bij geweest. Het is altijd erg gezellig. Bandje kijken, biertje drinken en lekker ouwehoeren met iedereen." In de kamer zitten zelfs gasten die speciaal uit Goeree Overflakkee zijn overgekomen. "Ja het is erg gezellig, maar ik hoop toch dat het volgend jaar weer gewoon op het veld is."

Toekomst

Organisator Whyte maakt zich geen zorgen over de toekomst van Sompop. "Financieel zitten we goed. We hebben dit jaar weinig kosten gehad en we hebben een trouwe schare vrienden en sponsoren. Ook hebben we nog steun gehad van de overheid dus ik ga er vanuit dat we volgende jaar weer een gewone Sompop op het veld bij de Waal hebben."