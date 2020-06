Door corona afgelast Blaricums festival gaat tóch door: "Steeds kleine concertjes"

Normaal gesproken zou het Blaricum Music Festival afgelopen donderdag zijn gestart en zou het komend weekend haar finaleweekend beleven. Het coronavirus gooide begin april al roet in het eten. Toen bekend werd dat er een streep ging door grootschalige evenementen, kon ook het Blaricum Music Festival niet doorgaan. En dat terwijl alles al rond was: het programma was vol en zelfs de kaartverkoop was al gestart.

Het afgelasten van het festival zorgde voor veel teleurgestelde reacties. "Niet alleen van muziekliefhebbers, maar ook van de muzikanten zelf. Daarom zijn we gaan kijken of we toch iets konden organiseren. Voor onze gasten, maar ook voor de muzikanten zelf. Door het coronavirus hebben ze amper inkomsten en alle beetjes helpen", vertelt organisator Peter Santa op NH Gooi Radio.

Mini-Blaricum Music Festival

Komend weekend wordt er een 'mini-Blaricum Music Festival' gehouden. "Ik ben het ook wel de 'corona-editie' gaan noemen", zegt Peter gekscherend. Zowel zaterdag als zondag worden er drie concertjes per dag gehouden, steeds voor maximaal dertig mensen. Kaartjes moeten van tevoren worden gereserveerd en elke bezoeker wordt ook gevraagd of hij of zij geen gezondsheidsklachten heeft. Verder moet het gewoon een leuk feestje gaan worden, in een intieme setting."

Mensen die zich hadden verheugd op het uitgebreide programma van het Blaricum Music Festival dit jaar, hoeven zich overigens ook geen zorgen te maken. Het festival is, met dezelfde programmering, doorgeschoven naar volgend jaar.