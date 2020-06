Ook laatste grote festival op Westfriese kalender gaat niet door

WEST-FRIESLAND - Zomerpop in Hoogwoud stond 4 en 5 september in de agenda en even was er de hoop het 'eerste festival van het jaar' te kunnen zijn, maar de organisatie schuift het programma toch door naar voolgend jaar. Het laatste grote festival van het jaar is daarmee afgelast, maar het seizoen is misschien nog niet definitief ten einde.

In navolging van de andere Westfriese festivals zoals Outdoor Stereo, Dijkpop en Hoorn Zingt Hollands komt er nu ook definitief geen Zomerpop. "We hebben zelf besloten dat we een festival op anderhalve meter afstand gewoon niet zien zitten", vertelt festivalorganisator Wouter Maas. De ondergrens lag voor het festival op 4,5 duizend bezoekers om quitte te draaien. "Met anderhalve meter konden wij in plaats van drieduizend man in een tent, maximaal vierhonderd man kwijt. Nog los van de extra kosten die er misschien bij komen om je aan de regels te kunnen houden. Het was niet te doen."

Ook vindt de festivalorganisator regels niet passen bij de festivalsfeer. "Op een festival moet je je vrij kunnen voelen en niet met allerlei regeltjes bezig zijn. " Daarbij wordt het handhaven van de regels volgens Maas lastig als de bezoekers aan een drankje zitten. "We hebben onszelf niet alleen de vraag gesteld of het mogelijk is het te organiseren, maar ook of dit wel leuk is: willen we dit? Daar waren we het unaniem over eens."

Het geeft de organisatie dan ook rust nu de knoop is doorgehakt. "Er was veel onrust en onzekerheid over wat wel en niet zou mogen en welke uitdagingen er nog op ons af zouden komen. Dat is nu voorbij." Maar geen definitieve rust, want de organisatie voor 2021 is al begonnen en ook volgend jaar verwacht Maas nog met maatregelen te maken te hebben. "Hopelijk is de anderhalvemeter dan opgeheven, maar er zullen vast nog wel aangepaste hygiënemaatregelen gelden en daar houden we dan ook rekening mee in de organisatie en onze begroting."

Toch nog een festival?

Met het afgelasten van Zomerpop is het festivalseizoen voor de West-Fries mogelijk nog niet ten einde. Een weekend later staat op 12 september Snertpop in Midwoud nog op de agenda. En zij zeggen nog niet per se 'nee' tegen een anderhalvemeterfestival, vertelt organisaties Michiel Baas. "We hebben een alternatief plan en dit leggen we neer bij de gemeente." Over de invulling kan hij nog niet veel kwijt, in afwachting van de goedkeuring van de gemeente. "Het wordt wel anders natuurlijk: je moet verplicht zitten, je mag niet meezingen, we moeten heen-en weer lopen zoveel mogelijk beperken. Dat is een uitdaging."

Ook de organisatoren van Cube Outdoor in Bovenkarspel zijn bezig met plannen na september toch een festival te organiseren. Het festival zou in mei plaatsvinden, maar is vanwege coronamaatregelen verplaatst naar september. Ook zij zijn nog in afwachting van reactie van de gemeente.