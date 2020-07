Haarlem Jazz and More kick-off voor terugkeer festivals in de stad

HAARLEM - Met een beetje lef en heel veel ervaring in het organiseren van een complex festival, durft de organisatie van Haarlem Jazz and More het aan om het evenement door te laten gaan. Als alles goed gaat, start op 19 augustus - op een kleiner podium en verspreid over de hele stad in cafés, poppodia en in de Grote Kerk - de veertigste editie van het jazzfeest. Als sitdown-editie.

Het was voor organisator Martijn Bevelander eigenlijk geen optie om het niet door te laten gaan. Er was al wel over gedacht het evenement online te streamen, maar nu premier Rutte groen licht heeft gegeven voor evenementen is Bevelander blij dat de vergunning er al is en de gemeente het plan ondersteunt.

De maatregelen staan inderdaad hoog in het vaandel bij de organisatie van Haarlem Jazz and More. De stoelen moeten gereserveerd worden en de drankjes van tevoren besteld. De optredens worden ruim uit elkaar gepland om opstoppingen te voorkomen. En ze richten zich door alleen maar artiesten uit Haarlem en omgeving te programmeren, ook vooral op lokaal publiek.

"We hebben drie maanden stil gezeten, dus eindelijk!" Een man die net van zijn scooter afstapt op weg naar een terrasje zet de datum direct in zijn telefoon. Een Haarlemse die al van een broodje zit te genieten zegt wel toe te zijn aan een feestje. En dat ze de concerten zittend moet bijwonen is geen probleem: "Je kan ook zo bewegen", doet ze swingend op haar stoel voor. Een stadgenoot vindt het wel belangrijk dat er rekening met iedereen gehouden moet worden en doelt daarmee vooral op haar behoefte aan anderhalve meter afstand.

Haarlemse talenten en artiesten uitgenodigd voor Haarlem Jazz and More - NH Nieuws / Geja Sikma

Haarlem Jazz and More hoopt met de ervaring van het evenement in augustus ook een voorbeeld te kunnen zijn voor andere festivals. "We willen nu ook juist andere festivals, waaronder ook Bevrijdingspop mee laten kijken hoe wij het nu organiseren, maar ze mogen ook meedenken." Martijn Bevelander denkt dat zijn festival juist een goede try-out kan zijn voor een evenementenprotocol. "Haarlem Jazz is een groot evenement in de binnenstad. We zijn gewend aan crowdmanagement, hekwerken neerzetten en als een plein vol is mensen een andere route te laten lopen."

En als er een kink in de kabel komt omdat er toch weer verscherpte coronamaatregelen genomen moeten worden, dan denkt Bevelander het festival flexibel door te kunnen schuiven. "We gaan niet willens en wetens een festival organiseren, waardoor er alle risico is dat Haarlem in lockdown moet en dat wij dan een negatieve naam krijgen."

Want Haarlem Jazz and More heeft een naam hoog te houden. Het festival bestaat dit jaar 40 jaar. Het grootse jubileumfestival dat dit jaar gehouden zou gaan worden, wil Bevelander nu alsnog volgend jaar door laten gaan. En dat belooft een mega-spektakel te worden, vertelt hij in onderstaande video: