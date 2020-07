Gooise inwoners gaan zelf luchtkwaliteit meten

Doel van het project met de titel Hollandse Luchten is het meten van fijnstof en stikstofdioxide. De inwoners meten zelf de kwaliteit van de lucht via meetsensoren. Het is een initiatief van Denktank A27, een betrokken bewonersgroep uit Blaricum.

Initiatiefnemer Arjan Buijks van de Denktank A27 laat via een persbericht van de gemeente Blaricum optekenen: "Samen met alle betrokken bewonersverenigingen in Blaricum, Eemnes en Laren zijn we heel blij met dit gezamenlijke elan binnen de BEL. De kwaliteit van onze leefomgeving gaat ons allen aan en stopt niet binnen de gemeentegrenzen. Wat ons betreft stoppen de inspanningen niet bij luchtkwaliteit. Geluidsoverlast is en blijft een belangrijk thema rondom de A27.

Inwoners die mee willen doen krijgen krijgen ondersteuning om de sensoren in elkaar te zetten en eventueel te repareren, om meetdata uit te lezen en om kennis en ervaring te delen. De meetresultaten worden als open data gepubliceerd op de website van Hollandse Luchten.

Regelgeving

Ook de Blaricumse wethouder Liesbeth Boersen-de Jong reageert verheugd: "Door mee te doen krijgen we inzicht in onze luchtkwaliteit. Ook al zijn er weinig mogelijkheden om de hoeveelheid fijnstof of stikstofdioxide naar beneden te brengen, want de A27 is in beheer bij Rijkswaterstaat en het verkeer binnen de gemeente is niet makkelijk te verminderen, toch kunnen de resultaten input leveren om de regelgeving aan de orde te stellen.”

De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het project dat een jaar duurt. Het doel is inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit door een zo breed mogelijk meetnetwerk op te zetten met behulp van bewoners. Waag Society, het RIVM en TNO voeren het project uit en het is bedoeld om van te leren, zo schrijft de gemeente Blaricum. In september moet het project van start gaan en besluit de provincie hoe het vorm gaat krijgen.