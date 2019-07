Blaricummers kunnen maatregelen tegen geluidsoverlast A27 voorlopig vergeten

BLARICUM - Bewoners van Blaricum, Eemnes en Laren die dichtbij de A27 wonen hoeven er voorlopig niet op te rekenen dat de geluidsoverlast die ze ervaren door de snelweg gaat verdwijnen. Rijkswaterstaat heeft de drie gemeenten laten weten voorlopig geen maatregelen te nemen.

Er werden de afgelopen weken door Rijkswaterstaat gekeken of de A27 echt zoveel geluidsoverlast veroorzaakt als de omwonenden ervaren. Dat gebeurde op voorspraak van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren die steeds meer klachten horen over de overlast, met name uit Blaricum. Ook zijn er klachten over de slechte luchtkwaliteit.

Lees ook: Blaricummers bijeen om te protesteren tegen lawaaierige A27

Rijkswaterstaat heeft gekeken of de zogeheten 'geluidproductieplafonds', de afgesproken bovengrens van de hoeveelheid geluid, worden gehaald. Dat blijkt niet zo te zijn. Door die conclusie ziet Rijkswaterstaat nog geen aanleiding om de aanleg van bijvoorbeeld stiller asfalt te onderzoeken.

Groot onderhoud

Helemaal van de baan zijn de maatregelen ook weer niet. Voor 2025 staat groot onderhoud gepland aan de A27 ter hoogte van de Bijvanck en de Blaricummermeent. Rijkswaterstaat laat weten dat de kans bestaat dat de grenzen van de geluidsproductie dan wel zou worden kunnen gehaald. Zodra de werkzaamheden voorbereid gaan worden, gaat Rijkswaterstaat beoordelen of er maatregelen genomen kunnen worden.

Lees ook: Gemeente Blaricum wil geld uittrekken voor opknappen lawaaierige A27

Luchtkwaliteit

Rijkwaterstaat heeft ook gekeken of er iets mis is met de luchtkwaliteit rond de snelweg: op alle plekken blijkt de snelweg ter hoogte van Blaricum, Eemnes en Laren te voldoen aan de normen.