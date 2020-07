Alkmaar sluit Tante Truus in het hart: "Ze is een bron van inspiratie"

ALKMAAR - Verzetsheldin Truus Wijsmuller heeft sinds gisteren een plekje op de Gewelfde Stenen Brug in Alkmaar. Het redden van 10.000 kinderen uit nazi-handen is een nauwelijks te bevatten prestatie, maar de geplande grootschalige onthulling van het beeld moest door de corona-uitbraak worden afgelast.

"We hebben twee jaar toegewerkt naar de gewenste onthulling op 21 april, de verjaardag van Truus, maar door de corona lockdown bleek dat niet meer haalbaar. We hebben toen besloten om het beeld toch neer te zette,n omdat er al veel aandacht aan was besteed en bij de Alkmaarders inmiddels bekendheid had", vertelt Leen Spaans van 'Tante Truus is hier' aan mediapartner Alkmaar Centraal.