Standbeeld voor Alkmaarse verzetsheldin Tante Truus staat: "Echt een ereplaats"

ALKMAAR - Het standbeeld van 'Tante Truus', de redster van duizenden Joodse kinderen, staat op haar plek in Alkmaar. Het meer dan levensgrote beeld is op de sokkel gehesen en verankerd. Morgen wordt het tijdens een kleine bijeenkomst officieel onthuld op de Gewelfde Stenenbrug, in het hart van de kaasstad.

Het beeld van Truus Wijsmuller of 'Tante Truus' kijkt uit over de Mient, waar ze heeft gewoond, en de Langestraat. De geboren Alkmaarse heeft in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog zo'n 10.000 joodse kinderen gered, door hen vanuit Nazi-gebied naar Engeland te brengen. Mediapartner Alkmaar Centraal was bij de plaatsing van sokkel en beeld:

standbeeld Tante Truus staat op haar plek in Alkmaar - Alkmaar Centraal

Officieel onthuld is het beeld nog niet, de planning voor een dergelijke gebeurtenis viel door de corona-uitbraak volledig in het water. Morgenochtend is er wel een bescheiden bijeenkomst voor genodigden. Volgend jaar op 21 april, Truus' geboortedag, zal het grootser worden gevierd. De sokkel waar het beeld op staat werd maandagochtend in vier delen naar Alkmaar gebracht en op de Gewelfde Stenenbrug geplaatst. Het beeld maakte dinsdagochtend het laatste ritje, van industrieterrein Oudorp waar het tijdelijk opgeslagen was, naar de Alkmaarse binnenstad. De plaatsing trok de nodige kijkers die enthousiast klapten toen Truus eenmaal op de sokkel stond. Ook beeldhouwster Annet Terberg-Pompe kwam even kijken en was onder de indruk: "Ik dacht, dat kan toch niet waar zijn dat ze daar wordt geplaatst. Dit is echt een ereplaats."