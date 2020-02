Standbeeld voor 'vergeten' verzetsheld Truus Wijsmuller: "Een dochter van Alkmaar"

ALKMAAR - Truus Wijsmuller, de redder van duizenden Joodse kinderen, krijgt in april een standbeeld van formaat. De geboren Alkmaarse regelde na de Kristallnacht in 1938 dat Joodse kinderen uit Europa naar Engeland konden vluchten. De initiatiefnemers van het beeld willen dat de 'vergeten' verzetsheldin en haar daden hiermee blijvend herinnerd worden.

Truus Wijsmuller is de geschiedenisboeken ingegaan als de vrouw die hoogstpersoonlijk SS'er Adolf Eichmann opzocht in Wenen en bij hem voor elkaar kreeg dat ze een groep van 600 Joodse kinderen mee naar Engeland mocht nemen. Later volgden er meer van zulke kindertransporten, nadat duidelijk was geworden dat Joden volstrekt onveilig waren in grote delen van Europa. Wijsmuller wist zo het leven van 10.000 kinderen te redden en ging door roeien en ruiten om de tocht te regelen, vertelt Leen Spaans van het project 'Tante Truus'. Volgens hem zijn de heldendaden van de Alkmaarse klip en klaar. "Truus heeft zich ingezet om zoveel mogelijk Joodse kinderen via Nederland naar Engeland te krijgen. En dat is haar gelukt." De kindertransporten vanuit Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en Polen zijn bij de meesten wel bekend. "Maar het verhaal van Truus Wijsmuller, die op haar zeventiende naar Amsterdam verhuisde, lijkt na haar dood in 1978 uit het collectieve geheugen verdwenen. En ze is híer geboren, ze is een dochter van Alkmaar."

Spaans wijst erop dat Wijsmuller bij leven ruimschoots is geëerd voor haar daden. "Officier en Ridder in de Orde van Oranje Nassau, de Yad Vashem-onderscheiding en een borstbeeld in Amsterdam. Maar die buste is ter ere van haar werk als gemeenteraadslid. Een eigen standbeeld voor haar heldendaden heeft zij nog niet." "Het wordt een realistisch bronzen beeld van een vrouw omringd door 28 kinderen, en ruim twee meter hoog", beschrijft Spaans. Een standbeeld van dit formaat staat nog niet in Alkmaar, de stad waar Truus Meijer (haar meisjesnaam, red.) in 1896 is geboren. Kunstenares Annet Terberg is de initiator van het beeld voor Wijsmuller. Vanwege de omvang maakt zij het beeld samen met Lea Wijnhoven. Op dit moment staat het bij de bronsgieter. Op 21 april, Truus' geboortedag, wordt het onthuld. Artikel loopt verder onder de video

Het beeld krijgt een plek in de buurt van haar geboortehuis aan de Mient. "De exacte locatie wordt bepaald door de gemeente. Mogelijk bij de brug naar het Fnidsen of ter hoogte van de Gewelfde Stenenbrug. In ieder geval hier in het hart van de stad", zegt Spaans.