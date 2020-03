Standbeeld voor Alkmaarse verzetsheldin Truus Wijsmuller bijna klaar: "Trots en dapper"

ALKMAAR/WAARDENBURG - Het standbeeld voor verzetsheldin Truus Wijsmuller is bijna klaar. De Alkmaarse is vereeuwigd in brons, omringd door 28 kinderen. Wijsmuller redde duizenden Joodse kinderen van de dood door transporten te regelen vanuit nazi-Europa naar Engeland. In april wordt het beeld onthuld in het centrum van Alkmaar.

In bronsgieterij Steylaert in Waardenburg wordt de laatste hand gelegd aan het standbeeld voor Alkmaarse heldin. Onder toeziend oog van kunstenares Annet Terberg en Leen Spaans van het projectteam 'Tante Truus is hier', patineert Hans Steylaert het beeld met vuur en zuur in de juiste kleur.

Truus Wijsmuller (1896-1978), de redster van 10.000 kinderen, krijgt een meer dan levensgroot beeld in haar geboortestad Alkmaar om haar daden te eren. De vrouw, die tot haar zeventiende in Alkmaar woonde, kwam in actie toen in 1938, na de Kristallnacht, duidelijk was geworden dat Joden in Europa niet langer veilig waren voor de nazi's.

Kunstenares Annet Terberg hoorde van de daden van Wijsmuller via documentairemaakster Pamela Sturhoofd. Die maakt een film over het bijzondere verhaal van Truus en de kindertransporten. "Ik was er door gegrepen", vertelt Terberg. "Maar ik was ook verbaasd dat er nog geen écht standbeeld voor Wijsmuller was, alleen een buste in Amsterdam."

"Pamela zag wel wat in mijn plan om een standbeeld voor Truus te maken, en gezamenlijk zijn we er voor gaan lobbyen." De gemeente Alkmaar omarmde het idee en met hulp van de Historische Vereniging Alkmaar is er geld ingezameld voor het project.

"Omdat het een groot standbeeld van ruim twee meter werd, heb ik de hulp ingeroepen van Lea Wijnhoven, een collega-beeldhouwster. Samen hebben we er een jaar over gedaan en het gemaakt tot wat het nu is geworden: een trotse en dappere Truus, omringd door kinderen."

Gewelfde Stenenbrug

Het standbeeld komt naar alle waarschijnlijkheid midden op de Gewelfde Stenenbrug te staan, prominent aan het einde van de Langestraat. "Het is een droomplek", vindt Leen Spaans van het projectteam. "Vlakbij haar geboortehuis aan de Mient."

De vergunningsaanvraag voor die locatie loopt. "Voor de bijzondere lantaarn die daar nu staat zal dan een andere mooie plek gevonden moeten worden". Op 21 april wordt het standbeeld van Truus Wijsmuller onthuld.