Truus' kinderen vertellen over Alkmaarse verzetsheldin: "Omdat ze mij heeft gered, heeft ze twee generaties gered"

ALKMAAR - Ze redde meer dan tienduizend joodse kinderen uit handen van de nazi's, maar na haar dood in 1978 viel haar naam nog slechts sporadisch. Omdat Truus Wijsmuller volgens velen ook postuum meer erkenning verdient, krijgt ze niet alleen een standbeeld in haar geboortestad Alkmaar, maar is er ook documentaire gemaakt waarin 'Truus' kinderen' hun verhaal doen.

Toen Truus na de Kristallnacht in 1939 concludeerde dat Joden in grote delen van Europa gevaar liepen, besloot ze alles op alles te zetten om zoveel mogelijk joodse kinderen te redden. Ze stapte naar de hooggeplaatste SS'er Adolf Eichmann en wist te regelen dat ze zeshonderd kinderen vanuit Duitsland via Nederland naar Engeland mocht brengen.

Tot de Tweede Wereldoorlog uitbrak, zouden er wekelijks kindertransporten volgen. Per keer reisden zo'n 150 joodse kinderen tot 17 jaar per trein vanuit door nazi's bezet gebied naar Nederland, Frankrijk of België. Een groot deel van de ruim tienduizend kinderen steekt Het Kanaal over en belandt uiteindelijk in Engeland.