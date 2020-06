Standbeeld Alkmaarse verzetsheldin Truus Wijsmuller vanaf 1 juli te bewonderen

Truus Wijsmuller heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog zo'n 10.000 Joodse kinderen uit handen van de Duitsers weten redden. Later organiseerde ‘Tante Truus’ de beroemde Kindertransporten, waarbij honderden kinderen tegelijk per trein naar Nederland reisden en daarna op de boot naar Engeland werden gezet. Aan deze reddingsacties dankt zij haar bijnaam ‘moeder van 1001 kinderen’.

Kinderen van Truus

Ook na de oorlog zette Truus zich in voor kinderhulp, met name in Suriname. Haar heldendaden bleven lange tijd onbekend. Ook in haar geboortestad Alkmaar. Inmiddels heeft de gemeente een straat naar haar vernoemd en wordt zij geëerd met een groot standbeeld. De bronzen Truus is omringd door kinderen en kijkt vanaf de Gewelfde Stenenbrug uit op haar oude woonhuis.