Naar de sportschool, sauna of het casino: dit mag vanaf vandaag weer

NOORD-HOLLAND - Vanaf vandaag is een groot gedeelte van de coronamaatregelen versoepeld. We mogen weer in groepen samenkomen, naar de sauna of kunnen ons geluk beproeven in een casino. Voor velen een opluchting, anderen zijn gespannen over hoe de dag zal lopen.

NH Nieuws

Voor sportschoolhouders Daphne en Jerry de Jong uit Hilversum zijn de versoepelingen vooral een opluchting. Afgelopen maand konden de leden al buiten sporten, vanaf vandaag kunnen de deuren eindelijk weer echt open. Voor Jerry betekent dat ook dat hij weer naast zijn vrouw kan slapen. Omdat alle fitnessapperatuur buiten stond, sliep hij er naast om te voorkomen dat het gestolen werd. "Het slaapfeestje is over, ik mag weer naast m'n vrouw liggen", vertelde hij eerder aan NH Nieuws.

Generale repetitie In Hoorn opent Park Schouwburg vandaag de deuren. Voor directeur Roel Vente voelt het dan ook een beetje als een generale repetitie. "Het wordt vooral gewoon doen en gaandeweg proberen wat wel en niet werkt. Bijvoorbeeld bij een optreden van brandweerman Sam; die kinderen moeten steeds plassen. Moet dan de hele rij opstaan of kunnen ze langs elkaar heen bewegen? Bij de derde voorstelling zijn we er vast uit", vertelt hij optimistisch.

Slaapstoornis In Amsterdam merken de stadsbewoners dat met name de toeristische plekken alweer drukker worden. De ondernemers zijn opgelucht, de bewoners beducht. De rust op de Wallen had voor de bewoners namelijk onverwachte gevolgen. "Mijn vrouw dacht dat ze een slaapstoornis had, want die sliep nooit aaneengesloten. Maar sinds de coronacrisis is toegeslagen en het lawaai op straat is verminderd, blijkt ze prima te kunnen doorslapen", vertelt een bewoner. Bekijk hieronder hoe ondernemers op de Wallen de afgelopen tijd hebben doorstaan:

Ondernemers zijn blij dat het weer drukker wordt op de Wallen - NH Nieuws

Ook Carré in Amsterdam is weer open. Het theater wilde niet dat artiesten tegen een halflege zaal aan zouden kijken. Dus gewoon wat stoelen weghalen, was er niet bij. Daarom pakte het theater het grondiger aan. "We wilden de intieme sfeer waar Carré bekend om staat, blijven houden", zegt Thomas Groen van het theater.

Nathan Reids

Anderhalve meter Alhoewel met deze versoepelingen het 'nieuwe normaal' steeds meer begint te lijken op het 'oude normaal', blijft naast handen wassen, thuiswerken en het vermijden van drukte de anderhalve meter de norm.