Banken, tafels en planten in plaats van rode stoelen: Carré is klaar voor de heropening

Het theater moest na de afgekondigde coronamaatregelen in maart direct dicht voor publiek. Met de versoepeling in juli mag het theater weer open, mits de gasten anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden.

Het theater wilde niet dat artiesten tegen een halflege zaal aan zouden kijken. Dus gewoon wat stoelen weghalen, was er niet bij. Daarom pakte het theater het grondiger aan. "We wilden de intieme sfeer waar Carré bekend om staat, blijven houden", zegt Thomas Groen van het theater.

70 banken

De klassieke rode stoelen hebben plaatsgemaakt voor 70 oudroze bankjes en fauteuils. Tussendoor staan tafeltjes en planten. "Er is veel tijd in de styling gaan zitten", zegt Groen. "Maar we zijn blij met het eindresultaat."

In totaal kunnen nu maximaal 475 mensen in de zaal. Gewoonlijk waren dat er 1750. Woensdag trapt het theater af met een speciale uitzending van talkshow M. Vanaf donderdag is de voorstellingenreeks SAMEN te zien, een programma dat in samenwerking met Theater Bellevue en De Kleine Komedie is gemaakt.