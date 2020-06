Het buitenavontuur van de Hilversumse sportschool zit er weer op: "Heel blij mee"

HILVERSUM - Het is passen en meten in de Hilversumse sportschool Burning Heart. Alle apparaten zijn weer naar binnen gehaald en moeten nu een plekje krijgen op afstand van elkaar. Sportschoolhouders Daphne en Jerry de Jong zijn blij dat alles weer 'normaal' wordt. "Ik ben leeg en moe. Het is tijd om weer naar binnen te gaan."

Een maand lang konden de sporters buiten hun energie kwijt. Zo probeerde de sportschool de leden tegemoet te komen. Maar dat zorgde ook voor gedoe, want Jerry sliep elke nacht naast de apparaten om ze te bewaken. "Het slaapfeestje is over, ik mag weer naast m'n vrouw liggen", zegt hij lachend.

Nu is de focus weer volledig op binnen sporten. Stickers op de grond plakken, apparaten uit elkaar zetten en overal staan desinfectiemiddelen. En met hun laatste geld hebben ze geïnvesteerd in afzuigkappen. "Door het hele pand heb ik gaten geboord en daar komen zes afzuigkappen in. Hiermee wordt 40.000 liter lucht per uur weggezogen. Dus eigenlijk is het de veiligste sportschool van Nederland", vertelt Jerry.