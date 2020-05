Leden Hilversumse sportschool kunnen nu in een tent trainen: "Iedereen is superblij"

Normaal bouwen deze mannen tenten op festivals, maar dat werk is helemaal stilgevallen. Deze klus is dan ook meer dan welkom, vertelt Marvin Morren vanuit zijn heftruck. "Het is heel rustig. Zestig procent is ontslagen en als we dit niet hebben, ligt iedereen er binnenkort uit. We hebben deze klussen nodig om te overleven." Tekst gaat verder onder de video

Dat de tent nodig is om te overleven, geldt voor de sportschool ook. Met het vooruitzicht dat de sportscholen pas op 1 september weer zouden mogen openen, was een tijdelijk onderkomen in de buitenlucht hard nodig. "Want als je niks neerzet, dan kunnen de mensen niet sporten", vertelt sportschoolhouder Daphne de Jong.

"We zijn al twee maanden dicht en het duurt anders te lang." En de gevolgen hebben ze al gemerkt. Veel leden zijn trouw, maar toch heeft zo'n tien procent het lidmaatschap opgezegd en heeft een ander deel geld teruggevraagd. De Jong baalt daar wel van, maar heeft ook begrip. "Helaas, maar we kunnen niet in andersmans portemonnee kijken."

De bouw van de tent is eindelijk weer eens goed nieuws. Een paar weken geleden moest de sportschool een andere tent van de gemeente nog weghalen, maar nu is er toestemming voor een tent waarbij de wanden open zijn. De Jong: "We hebben geluk dat we zo'n grote parkeerplaats hebben en hebben er gelijk een grote neergezet."



Na een paar uur bouwen staat de tent. Nadat deze in razend tempo is ingericht met apparatuur, kan tot vreugde van velen de tijdelijke fitnessruimte worden gebruikt. "In de buitenlucht vond ik het heerlijk met het zonnetje erbij, maar als het gaat regenen kan ik nu ook sporten", zegt Kees Sneekes die als eerste lid gebruik maakt van de sportschool onder zeil. Trainer Jeremy Blijd vindt het ook fijn dat hij zijn sporters weer rechtstreeks in de ogen kan kijken in plaats van via een videoverbinding. "Ik ben superblij."

Slapen bij de apparatuur

Hoe lang de tent blijft staan, zal onder meer afhangen van hoe lang binnensporten niet mag. Daphne durft er niet op te hopen dat de sportscholen eerder open mogen. "Ik reken nergens meer op, want dan kan het alleen maar tegenvallen. Als ze het vervroegen blijft de tent gewoon staan, want dan hebben we meer mogelijkheden tot sporten."



Dat betekent waarschijnlijk ook dat Daphnes man Jerry en haar dochter nog wel even in een omgebouwde brandweerauto op het terrein zullen moeten slapen, zodat 's nachts niet alle apparatuur die buiten staat gestolen kan worden. Maar dat ongemak nemen ze op de koop toe.