Thuis sporten voor echt iedereen: Hilversumse sportschool zorgt ervoor

HILVERSUM - Met een telefoon, wat licht en extra geluid verzorgt sportschool Burning Heart tijdens de coronacrisis 16 sportlessen per week. Via sociale media zenden ze live uit mét een gebarentolk. "Er zijn zo veel mensen die nu thuiszitten. En of je doof bent of niet, we willen gewoon iets aanbieden voor iedereen", vertelt Daphne de Jong, eigenaar van de sportschool.

Normaal biedt de sportschool meer dan zeventig lessen aan in de week, dus om nou met twee lesjes aan te komen vonden ze wat te karig. Dus hebben ze er zestien van gemaakt. "Als we het doen, doen we het goed."

De filmpjes lopen als een trein en de meesten worden meer dan duizend keer bekeken. "Het is heel simpel. De trainers geven de les en wij staan gewoon met een telefoon te filmen en gaan live op Facebook en Instagram en er is iemand bij die de oefeningen voor doet. Het is even roeien met de riemen die je hebt", lacht Daphne.

"Ik was echt zenuwachtig. Ik geef best veel les, maar dit is echt anders"

Wennen

Maar het is voor de trainers wel even wennen om in een lege sportschool zo tegen een camera te praten. "Ik was echt zenuwachtig. Ik geef best veel les, maar dit is echt anders", vertelt trainer Joop Kasteel. "Normaal als ik hier les geef, schud ik zo dertig oefeningen uit m'n mouw, maar nu ja, ik zie toch die camera. En ik wil geen fouten maken, maar dan ga je ze juist maken."

Tijdens deze les beult Joop je een half uur lang af. Een zogenaamde 'functional training'. Zonder gewichten en attributen, alles met je eigen lichaam. "Variëren is denk ik de sleutel tot resultaat. En zou houd je iedereen erbij tijdens de les."

Hij hoopt dat ze met hun lessen een zo groot mogelijke groep mensen bereiken om even een vorm van afleiding te geven. Niet de gedachten op corona, maar op spierpijn. "Het is belangrijk om te blijven sporten. Je merkt nu al dat mensen hier en daar prikkelbaar worden. Dit traint de frustratie en agressie eruit. Ik denk dat dat heel goed is voor de mensen", zo besluit de trainer.