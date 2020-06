De Amsterdamse Wallen ontwaken: ondernemers opgelucht, bewoners beducht

AMSTERDAM - Sinds de coronapandemie is het rustig op de Wallen in Amsterdam. Nu langzaamaan toeristen de stad weer weten te vinden en sekswerkers vanaf morgen weer aan de slag mogen, wordt het drukker op de Wallen. Bewoners willen de grote drukte van voorheen voorkomen, terwijl ondernemers hopen dat de toeristen weer in groten getale terugkeren.

NH Nieuws / Martijn van Veen

Bewoners Het was een bijzondere situatie op 15 maart toen alles op de Wallen diezelfde avond nog dicht moest. Bewoner Olav Ulrich kon zijn ogen nauwelijks geloven: "Ik ging 's avonds de vuilniszak buiten zetten en er was helemaal niemand. Sinds ik hier woon heb ik die situatie nog nooit meegemaakt in 40 jaar tijd!’

Bewoners zijn huiverig over het terugkeren van toeristen - NH Nieuws

De rust op de wallen had voor de bewoners onverwachte gevolgen. "Mijn vrouw dacht dat ze een slaapstoornis had want die sliep nooit aaneengesloten. Maar sinds de coronacrisis is toegeslagen en het lawaai op straat is verminderd, blijkt ze prima te kunnen doorslapen. Haar slaapstoornis was eigenlijk een rechtstreeks gevolg van de permanente herrie op straat."

Quote "Het is heel verdrietig om je winkel zo te zien leeglopen." Angela Achterberg-Luising

Bewoner Lennard kreeg ook weer meer contact met andere Amsterdammers "Mensen die in Amsterdam wonen en tot nu toe het centrum meden als de pest kwamen nu ook weer lopend of fietsend door de stad. Ze zeiden ‘wat is het toch eigenlijk een prachtige stad, nu genieten we er weer van'."

Ondernemers Voor ondernemers veroorzaakte de ontstane rust juist grote problemen. "Het is heel verdrietig om je winkel zo te zien leeglopen", vertelt eigenaar van de Pure Lust erotiekwinkels, Angela Achtergberg met pijn in het hart. Directeur van de Casa Roso en de Bananenbar Cor van Dijk was een kort geding aan het voorbereiden om sekswerkers weer aan het werk te helpen "Maar dat heeft uiteindelijk niet plaatsgevonden omdat de boodschap 1 Juli kwam. We kunnen niet blijer zijn dan met dit besluit."

Ondernemers zijn blij dat het weer drukker wordt op de Wallen - NH Nieuws

Quote "Ik hoop dat we ons niet allemaal achter de voordeur terug zullen trekken en denken 'het zal allemaal wel'." Olav Ulrich

Vanaf 1 juli gaan de rode lichten weer aan op de Wallen. Dan mogen sekswerkers het werk weer oppakken, achter de ramen staan en erotisch entertainment verzorgen. Maar dit betekent nog niet dat het nu van een leien dakje gaat voor de ondernemers. "Zelfs nu we weer mogen vliegen zitten we nog steeds op 70 procent omzet verlies", rekent Angela uit. Ook Cor rekent op verlies in de komende periode. "Wij kunnen 11 tot 22 procent van het aantal bezoekers kwijt. Daar kun je echt de kosten niet van draaien."

Volksinitiatief Bewoners zien zelf met argusogen het terugkerend toerisme aan. Lennard denkt dat geleidelijk de situatie van drie maanden geleden zich weer voor zal doen. "Vandaar dat een aantal mensen een volksinitiatief gestart heeft, gericht op een maximaal aantal overnachtingen in Amsterdam in een gegeven jaar." Olav wilt voorkomen dat de bewoners zich weer terug zullen opsluiten: "Ik hoop dat we ons niet allemaal terug zullen trekken achter de voordeur en denken 'het zal allemaal wel'." Waar de bewoners liever de drukte aan banden willen leggen, hopen de ondernemers dat de toeristen snel weer volop aanwezig zullen zijn. Angela blijft hoopvol. "Ik hoop augustus of september dat de mensen weer het vliegtuig durven in te stappen en dat het gewone leven weer een beetje op gang komt, dat iedereen die angst weer een beetje kan laten zakken. Daar hoop ik op."