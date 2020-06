NH Airtime: Het 'nieuwe normaal' van vliegen

Het leek er even op dat we in de zomer van 2020 niet verder zouden komen dan Costa Balconia of een all inclusive-verblijf in Tuinesië, maar vliegen naar een Europese of zelfs Caribische bestemming blijkt inmiddels toch mogelijk. Transavia en Corendon zijn begonnen met vakantievluchten. Waar moet je als passagier rekening mee houden als je aan boord stapt? NH Airtime vloog mee met de eerste vakantievlucht van Corendon naar het Bulgaarse Boergas en zocht het uit.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Het zal niemand ontgaan zijn dat vliegen met een mondkapje op voorlopig het 'nieuwe normaal' is. Aan boord van vliegtuigen is anderhalve meter afstand houden tussen elkaar nagenoeg onmogelijk. Ook als je middenstoelen vrij houdt.

Schouder aan schouder

De afspraak dat passagiers en bemanningsleden verplicht een mondkapje opmoeten, zorgde in het begin voor de verwachte ophef, maar vanaf morgen is de luchtvaart geen uitzondering meer. Ook in het openbaar vervoer mag je weer overal zitten, mits je een mondkapje draagt. En wat te denken van de contactsporten die weer mogen? Schouder aan schouder in het vliegtuig of in de houdgreep op de mat in een dampende dojo, de tijd zat het leren of deze versoepelingen verstandig waren.

Muf mondkapje

Het muffe mondkapje weerhield de passagiers van Corendonvlucht CD597 niet om de stap te wagen. Het niet-medische maskertje is op de meeste plekken van Schiphol verplicht en ook aan boord mag het alleen eventjes af om een hap of slok te nemen. Wanneer het weer af mag, ligt ook maar de bestemming waar je aankomt. In Bulgarije is het niet alleen verplicht op de gehele luchthaven, maar ook in iederen openbare ruimte. Dan klinken Costa Balconia en Tuinesië, waar je zelf de regels bepaalt, toch eigenlijk zo slecht nog niet.