Eerste vakantievlucht Corendon groot nieuws in Bulgarije

SCHIPHOL - De eerste vakantievlucht van Corendon die sinds de coronacrisis vanaf Schiphol vertrok, was groot landelijk nieuws in Bulgarije, waar het toestel naartoe vloog. In badplaats Boergas werd de Boeing 737-800 opgewacht door de minister van Toerisme en over elkaar heen buitelende cameraploegen. De toerismesector is in Bulgarije hard geraakt door de crisis.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet De stampvolle Boeing landde rond 11.15 uur lokale tijd in Boergas, met aan boord Nederlandse toeristen en zo'n veertig reisagenten die naar de stad waren gereisd om zich bekend te maken met de omgeving. Op het platform van de internationale luchthaven stonden cameraploegen, fotografen, journalisten en minister Nikolina Angelkova van Toerisme te dringen om de eerste uitstappende toeristen vast te leggen. Artikel gaat verder onder de video

Angelkova was dolgelukkig met de komst van de vakantiecharter. Toerisme is een belangrijke inkomstenbron voor Bulgarije. In Boergas, dat aan de Zwarte Zee ligt, kun je momenteel een speld horen vallen. Lokale ondernemers, zoals restauranthouders en hoteleigenaren houden nog maar nauwelijks het hoofd boven water of gaan failliet. De vlucht uit Schiphol was voor Bulgaarse regering een teken van herstel en hoop voor de economie van het land. De Bulgaarse zender Nova was live bij de aankomst van het toestel

Bulgaarse tv live bij de aankomst van eerste Corendon-vlucht

Boergas was ook de eerste bestemming waarop gevlogen werd door Corendon zelf. De Boeing die de toeristen naar hun vakantiebestemming bracht heeft maandenlang stilgestaan in Maastricht. Een week geleden werd het toestel teruggevlogen naar Schiphol om weer dienst te kunnen doen voor chartervluchten, naar onder andere Bulgarije, Italië, maar ook naar Turkije. Ophef De aankondiging van Corendon om vluchten naar Turkije te hervatten kon gisteren rekenen op zware kritiek van de Nederlandse regering. Het reisadvies voor Turkije is namelijk nog niet versoepeld. Premier Rutte noemde het initiatief zelfs onverstandig en onverantwoord van Corendon. De coronatest die aangeboden wordt voor de terugreis naar Nederland vindt Rutte beperkt zin hebben, omdat de negatieve uitslag niet 100 procent betrouwbaar kan zijn. Corendon vindt de kritiek onterecht en zegt niet te begrijpen dat de luchtvaartmaatschappijen Turkish Airlines, Pegasus en KLM wel al hun passagiersvluchten naar Turkije hebben mogen opstarten. Corendon zegt dat daarmee 'fundamenteel oneerlijke concurrentie ontstaan is' en gaat in beraad over het wel of niet hervatten van vluchten naar Turkije.