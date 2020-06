Corendon blijft geloven in Costa Holanda bij Schiphol

SCHIPHOL - Reisorganisatie Corendon blijft de komende zomer de all inclusive-vakanties aanbieden in het Village Hotel bij Schiphol. Het idee achter 'Costa Holanda' was om Nederlanders vanwege wereldwijde reisrestricties een zelfde soort vakantie dichtbij huis aan te bieden, inclusief onbeperkt eten en drinken, verblijf en vervoer naar Zandvoort. Ondanks dat vakanties naar twaalf Europese landen mogelijk worden, blijft Costa Holanda bestaan.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Corendon zat niet stil toen de coronacrisis in volle hevigheid losbarstte. Toen het ernaar uitzag dat de vliegtuigen voor langere tijd geparkeerd zouden moeten worden, werden concepten bedacht om de reisorganisatie door de crisis heen te slepen. Corendon kwam veelvuldig in het nieuws over plannen voor 'coronavrije vakanties'. De omstreden plannen zijn voorlopig in de ijskast gezet, mede omdat reizen naar het buitenland zonder een verplichte coronatest sinds woensdag weer mogelijk lijken te worden.

Beachclub

Plannen om consumenten een antistoffentest tegen betaling aan te bieden, zijn inmiddels ook geschrapt. Maar de all inclusive-vakanties bij Schiphol blijft Corendon aanbieden. Het idee achter het concept is dat gasten vooraf betalen voor een all inclusive-verblijf in het Village Hotel in Badhoevedorp, inclusief onbeperkt ontbijt-, lunch-, dinerbuffet en drankjes, busritten naar de beachclub in Zandvoort en Amsterdam, en het verblijf in het hotel. Dick Gussen van Corendon: " Er zijn sowieso heel veel mensen die graag op vakantie gaan in Nederland. Het is een aanvulling op ons totale aanbod."

Het hotel en de beachclub zijn aangepast volgens de RIVM-richtlijnen om verspreiding het coronavirus te voorkomen (tekst gaat verder onder de video):