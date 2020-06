Uithoorn start proef met waterstofverwarming in huizen

UITHOORN - Netbeheerder Stedin begint in het najaar een experiment met het verwarmen van Uithoornse woningen met waterstof in plaats van aardgas. Het gaat om huizen die nu leegstaan en op de nominatie staan om gesloopt te worden.

De proef moet uitwijzen of waterstof een duurzame vervanging is voor aardgas dat volgens internationale klimaatafspraken na 2050 niet meer mag worden gebruikt. Grote voordeel van waterstof is dat je volgens de netbeheerder mogelijk gebruik kunt blijven maken van het bestaande aardgasnet.

Veiligheid

Maar om daar achter te komen moet er eerst uitgebreid getest worden. De komende maanden wordt bekeken of het gasnet in Uithoorn veilig genoeg is en of er geen lekkages zijn. Daarna worden in de sloopwoningen een waterstof cv-ketel geplaatst en worden de huizen ongeveer twee weken lang verwarmd.

Woordvoerder Lukas van Fessem van Stedin zegt dat in overleg met woningcorporatie Eigen Haard en de gemeente voor sloopwoningen is gekozen om geen overlast voor bewoners te veroorzaken. Volgens Van Fessem levert het experiment geen gevaar op voor de omgeving en gebeurt alles in samenspraak met de Veiligheidsregio en de brandweer.