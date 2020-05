Eerste waterstofturbine in Wieringermeer: produceert groene en goedkope brandstof

Het project is bijzonder, omdat het een windturbine en een waterstoffabriek ineen is. "Met de komst van de eerste waterstofmolen wordt een belangrijke stap gezet om groene waterstof betaalbaar te maken", aldus de initiatiefnemers. "Daarnaast draagt het ook bij aan de ontlasting van het elektriciteitsnet in de regio die toch al overbelast is."

De elektrolyzer, die stroom en water omzet in waterstof, zou minder stroom nodig hebben dan andere apparaten, meldt Duurzaam Bedrijfsleven. Een ander voordeel is dat hij op elke stroomfrequentie werkt - in tegenstelling tot andere apparaten, waardoor de opgewekte stroom rechtstreeks naar de elektrolyzer kan en niet door een transformator moet.

Als deze waterstofmolen in gebruik is, zullen de elektrolyse en de windturbine nog gescheiden zijn maar al wel op elkaar afgestemd. Initiatiefnemer Hugo Groenemans denkt veel geld te kunnen besparen met de nieuwe techniek, zegt hij tegen Duurzaam Bedrijfsleven: "Nu ligt de prijs van groene waterstof volgens het CPB op 5,50 euro per kilo. Met de betere efficiency kan onze techniek de prijs na schaalvergroting verlagen tot 2 euro per kilo."

De waterstofmolen moet in het tweede kwartaal van 2021 in gebruik zijn.