Een waterstofcentrale om Texel energieneutraal te maken? "Ik ben enthousiast"

TEXEL - Energieneutraal worden, dat gaat Texel dit jaar niet meer redden. Het nieuwe streefjaar is 2030. Maar dan moet er nog heel veel gebeuren. Volgens experts zouden acht windmolens Texel al verder helpen. Maar daar is veel verzet tegen. Een Kerncentrale zit er niet in. Misschien kan een waterstofcentrale Texel helpen bij de verduurzaming?

Ruud Maarschall is portefeuillehouder Duurzaamheid bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Met zijn drone geeft hij een indruk van de omvang van het zonnepark bij de rioolzuivering aan de Pontweg op Texel.

Quote "Met deze zonnepanelen zou je duizenden huishoudens van stroom kunnen voorzien" WETHOUDER RUUD MAARSCHALL

"Hier liggen zo'n vijfduizend zonnepanelen. Het levert ongeveer 1,3 miljoen KWh per jaar op", vertelt Maarchall. "Het waterschap is een van de grootverbruikers van energie na Tata en Schiphol." Zo wordt de stroom gebruikt voor de rioolzuivering en de gemalen op Texel. "Maar met zo'n park zou je anders duizenden huishoudens op Texel van stroom kunnen voorzien." Waterstof als energiedrager Rond de rioolzuivering zit een geurcirkel waar weinig gebouwd kan worden. Dit biedt mogelijkheden voor verduurzaming van Texel, denkt Maarchall: "Je zou hier een waterstofcentrale kunnen bouwen. Met de stroom van het zonnepark kun je water splitsen in waterstof en zuurstof." Die waterstof kan vervolgens gebruikt worden als energiedrager. "En van zuurstof kun je ozon maken, waarmee je water kunt zuiveren", legt Maarschall uit. "We kijken nu samen met de gemeente, de Gasunie en de Marine wat er mogelijk is op dit gebied."

NH Nieuws

De gemeente bevestigt dit voornemen. "We hebben vanuit de gemeente een projektleider aangesteld die gaat kijken of dit mogelijk is", vertelt Wethouder Hennie Huisman. "Ik ben daar wel enthousiast over." Windmolens Een andere optie om Texel te verduurzamen, is het plaatsen van windmolens. "Als je op Texel een stuk of acht windmolens zou neerzetten, dan kom je al een eind", vertelt innovatiespecialist Esther Krijnen. "Bijvoorbeeld bij het NIOZ of bij de Mok. "

Quote "Je kunt niet om windmolens heen. Het is beter dan weilanden volgooien met zonnepanelen!" Boer Bart van der Star

Maar over windmolens is veel discussie op het eiland. Tegenstanders vinden dat de windmolens de uitgestrekte horizon van het eiland verpesten. Willem Roeper uit Oudeschild heeft zelf zonnepanelen op zijn dak, maar moet niet denken aan windmolens: "De hele dijk vol met windmolens is geen gezicht. Texel moet Texel blijven." Maar boer Bart van der Star uit polder Het Noorden denkt daar totaal anders over: "Daar ligt een prachtige dijk waar ze prima op zouden kunnen. Als Texel energieneutraal wil worden kun je niet om windmolens heen. Het is beter dan weilanden volgooien met zonnepannelen!"

Over de windmolens is wethouder Huisman terughoudend: "Het ligt nogal gevoelig. Wel zijn we bezig met onderwaterturbines. Getijde- en golfenergie zit nog in de experimentele fase, maar is voor Texel zeker een optie. Het zou op korte termijn energie moeten opleveren voor 600 huishoudens." Kernenergie is voor de VVD wethouder geen alternatief. "Het is landelijk beleid en ik denk niet dat de overheid een kerncentrale gaat plaatsen op een eiland met zoveel natuur."

Huisman benadrukt dat er op Texel ook nog heel veel energie bespaard kan worden als bewoners zuiniger met energie omgaan en als huizen beter geisoleerd worden. "De gemeente heeft ook een speciaal iemand rondlopen die Texelaars kan adviseren op dit gebied", vertelt hij. Samenwerking Daarnaast benadrukt Huisman het belang van samenwerking met andere gemeentes: "Samen kunnen we natuurlijk veel meer dan alleen. Windmolens die hier op het eiland niet mogelijk zijn, zou je dan elders wel kunnen plaatsen." Uiteindelijk moet Texel dan in 2030 energieneutraal zijn.