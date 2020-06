Coronatijd legt overlast afvalstation bloot: "HVC weg uit de stad en woningen bouwen"

DEN HELDER - Opstoppingen, bijna ongelukken: het moet over zijn met de drukte bij het afvalstation van verwerker HVC aan de Schooterweg vinden Behoorlijk Bestuur, PVV, D66 en de Seniorenpartij in Den Helder. De partijen willen dat het afvalstation verhuist naar de Kooyhaven. "We krijgen milieuwinst en weer ruimte voor woningen."

"Sinds de coronatijd is het knelpunt pijnlijk zichtbaar geworden, toen iedereen zijn tuin ging opruimen", zegt Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur. "Er mogen maar weinig mensen op het afvalterrein, dus je staat al vroeg in de file. Ik merk ook dat mensen geen anderhalf uur willen wachten en hun afval dan maar elders dumpen."

Milieu

Volgens Hamerslag heeft het verhuizen van het afvalstation alleen maar voordelen: "De Kooyhaven schreeuwt om actie. Het staat al zo lang leeg. Het ligt centraal voor Julianadorp, Huisduinen en Den Helder. Het afval kan per schip naar de HVC in Alkmaar worden gebracht. Dus minder verkeersdruk op de N9 en beter voor het milieu."

Woningbouw

Een ander voordeel is de grond die na de verhuizing vrijkomt, verwachten de partijen. Omdat bouwgrond schaars is in Den Helder denkt Hamerslag dat het vrijgekomen terrein na sanering prima geschikt is voor woningen.

De oppositiepartijen willen dat de gemeente Den Helder met Hollands Kroon, de HVC en Port of Den Helder onderzoekt wat de mogelijkheden zijn. "Port of Den Helder wil wel", zegt Hamerslag. "Alleen de HVC ziet er nog geen milieuwinst in. Nou wij wel. Het schept ook mogelijkheden voor een nieuwe manier van vuilstort."