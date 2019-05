Doorbraak voor gebied: eerste bedrijf voor bedrijventerrein bij Kooyhaven

BREEZAND - Na jaren van complete leegstand wil het bedrijf Slow Mill zich vestigen op het bedrijventerrein Kooyhaven bij Breezand. Het bedrijf wil er installaties bouwen voor energie uit golfbewegingen. Slow Mill zou het eerste bedrijf zijn dat zich vestigt op het havengebonden bedrijventerrein dat al leeg staat sinds de oplevering in 2017.

De komst van Slow Mill betekent een doorbraak voor het regionaal bedrijventerrein dat met veel omhaal is geopend en vervolgens leeg bleef staan. "Het gebied rond de Kooyhaven is ideaal, alsof het voor ons is gemaakt," laat directeur Erwin Croughs van Slow Mill weten aan NH Nieuws.

Afgelopen najaar is Slow Mill voor de kust van Texel een proefproject gestart met energie uit golven. Daarvoor is een schaalmodel gemaakt. "Als dat goed gaat, hebben we volop ruimte nodig voor de echte installaties en enorme ankers van 300 ton. De Kooyhaven is prima gelegen en is voor ons diep genoeg."

Croughs denkt aanvankelijk een deel van de haven nodig te hebben voor zijn plannen, maar misschien wel de hele haven. Onderhandelingen met Port of Den Helder zouden bijna rond zijn.

Leegstand

De Kooyhaven is al jaren onderwerp van discussie, juist omdat het haventerrein sinds de aanleg leeg staat. Eerdere kandidaten om zich te vestigen zouden op het laatst zijn afgehaakt, omdat zeeschepen met een te grote diepgang niet zijn toegestaan op het Noordhollands Kanaal. Port Of Den Helder was nog niet bereikbaar voor commentaar.