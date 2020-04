Schagen neemt extra maatregelen rond verkeersdrukte bij afvalbrengstation

SCHAGEN - Al dagen staan er lange rijen voor de poort van het afvalbrengstation in Schagen die voor verkeersproblemen zorgen. De gemeente gaat daarom maatregelen nemen om orde in de chaos te scheppen.

NH Nieuws

"Ik vraag de mensen om na te denken of het echt nodig is om nu langs te komen", vertelt Rob Bakker, beheerder van het afvalbrengstation. "We hebben nu meestal een uur tot anderhalf uur wachttijd. Als ik dan iemand alleen een oude oplader zie brengen vraag ik me af of het dan goed gaat met je huwelijk,", zegt hij met een lach. De gemeente gaat nu met verkeersborden het verkeer regelen, doorgaand verkeer wordt langs een andere weg geleid en ook worden er verkeersregelaars ingezet. "Wij hebben zelf al geregeld dat er maar van één kant een wachtrij staat voor de poort. Er komt hier heel veel werkverkeer langs, zware tractoren die denderen langs. We moeten dus een beetje rekening met elkaar houden."

Quote "Gisteren heb ik iemand drie keer een uur in de rij zien staan om elke keer één keukenkastje weg te brengen. Dan vraag je je toch af hoe het thuis gaat" rob bakker, beheerder afvalbrengstation

Schagen roept de bewoners ook op om alleen langs te komen als het echt nodig is. Beheerder Bakker onderschrijft die oproep. "Gisteren heb ik iemand drie keer een uur in de rij zien staan om elke keer één keukenkastje weg te brengen. Dan vraag je je toch af hoe het thuis gaat. We beperken ook sommige stromen afval. En we zetten de rem op bepaalde soorten afval: matrassen, elektrische aparaten en chemisch afval, want daar hebben de ziekenhuizen voorrang." Wie dus alsnog zijn afval komt brengen, moeten geduld hebben. "Gelukkig hebben mensen dat. Tegenover ons is er geen onvertogen woord. Er zit er wel eens een tussen met een kartonnen doosje die lang moet wachten. Maar over het algemeen volledig begrip van de mensen en een stukje waardering voor ons werk."