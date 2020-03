Urenlange wachtrijen bij afvalstations HVC: "Kom vandaag niet brengen"

NOORD-HOLLAND - Ondanks verschillende oproepen om in het weekend niet massaal naar de afvalstort te komen, is het bij verschillende milieustraten in Noord-Holland ongekend druk.

NH Nieuws / Jurgen van den Bos

Een woordvoerder van HVC, de afvalverwerker in onder andere Noord-Holland, geeft aan dat er door de hele provincies enorm lange rijen staan voor milieustraten. "Je staat minimaal een uur in de wachtrij als je nu naar de milieustraat wil." Bij het afvalbrengstation in Schagen rijden er constant auto's in en uit en staat er een lange rij voor de ingang. Veel auto's worden op het moment dat onze verslaggever er is weggestuurd, omdat de milieustraat op dat moment bijna dicht gaat. Tekst gaat door onder de video.

NH Nieuws

Vorig weekend stonden er ook al door de hele provincie files voor afvalverwerkers. Mensen leken massaal hun tuin te hebben aangepakt en hun schuur te hebben uitgeruimd, nu wordt opgeroepen om zo veel mogelijk thuis te blijven.

"Kom alsjeblieft niet naar afvalbrengstations. We roepen het al de hele week, maar toch komen mensen vandaag massaal weer langs", aldus de woordvoerder van HVC. In Heemstede waarschuwde de politie vanmorgen al voor drukte. Er ontstond daar een dusdanige rij auto's dat de rest van het verkeer er last van kreeg. De politie gaf daarbij aan dat de milieustraat mogelijk afgesloten zou moeten worden als het niet rustiger zou worden.