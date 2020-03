'Ongelooflijk druk' bij Milieustraat in Heemstede: kans op afsluiten

HEEMSTEDE - De politie zegt dat het 'ongelooflijk druk' is bij de Milieustraat aan de Cruquiusweg in Heemstede. Er staat een dusdanige rij auto's dat de rest van het verkeer hier enorm last van heeft, meldt de politie op Facebook.

Corona in Haarlem

๐Ÿ“ฐ Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

๐Ÿ“บ Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

โœ‰๏ธ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier

๐Ÿ‘ฅ Word lid van de Facebookgroep Nieuws uit Haarlem en Omgeving en krijg updates in je tijdlijn