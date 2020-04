Afvaldumping door coronacrisis: "Je vervuilt toch niet je eigen omgeving"

ALKMAAR - "Ze donderen het er gewoon maar neer", constateert één van de chauffeurs van Stadswerk072 gelaten. De locatie van de ondergrondse containers waar hij op doelt is bezaaid met vuilniszakken en andere troep. Een locatie verder zijn de resten van gedemonteerde meubelen tegen de container aan gezet. "Het is eigenlijk ongelooflijk."

Van onze mediapartner Alkmaar Centraal

Met complete gezinnen die hele dagen thuis zijn produceren we meer huisvuil dan gebruikelijk. Dat voelen ze bij Stadswerk: het betekent dat er in een tijd dat alles lastiger is een tandje moet worden bijgezet. Daar zitten ze niet mee, maar ergernis en ongeloof wisselen elkaar wel af bij de puinhoop die ze aantreffen omdat mensen hun afval gewoon dumpen waardoor de druk nog groter wordt.

Gedumpt

Een volle ondergrondse container betekent dat je de vuilniszak even weer mee naar huis neemt. Maar weer naar huis met een vuilniszak blijkt voor velen een te grote opgave. Onder het motto 'niet mijn probleem' worden de zakken gewoon gedumpt. Hetzelfde geldt voor grofvuil dat tijdens de crisis bij de vuilstortplaats aan de Herculesstraat kan worden aangeboden.

"Je vervuilt toch niet je eigen omgeving?", vraagt Mike de Ruiter van Stadswerk zich af. "Er zijn gelukkig plekken waar mensen elkaar aanspreken op dit soort zaken", gaat hij verder, maar moet constateren dat er helaas ook de nodige plekken zijn waar het vaak en flink mis gaat. Hij hoopt dat er meer sociale controle ontstaat. "Als wij twee weken niet zouden komen, dan is iedereen niet blij denk ik."