De stadsnatuur in coronatijden: "Zoals altijd zijn er winnaars en verliezers"

ALKMAAR - De sluiting van restaurants en snackbars raakt veel stadsdieren in hun dieet. Vooral de meeuw heeft het zwaar in coronatijden. "Maar zoals altijd zijn er winnaars en verliezers", vertelt stadsecoloog Auke-Florian Hiemstra van Naturalis.

In deze tijden is er volgens de stadsecoloog sowieso meer zwerfvuil in de stad te vinden, zoals handschoenen, mondkapjes en boodschappentassen. "We vinden zelfs verpakkingen van toiletpapier in de grachten. Wat wij in dat water tegenkomen, is altijd een mooie weerspiegeling van wat er leeft op straat.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Alkmaar zijn meeuwen bovenal opportunistische vogels. "Wanneer bepaalde voedselbronnen vervallen, schakelen zij weer over op het natuurlijke voedselaanbod. De hoeveelheid van het natuurlijk voedsel is uiteraard bepalend voor hun broedsucces. Het is dus niet zo dat meeuwen agressiever worden door het veranderde aanbod. Wel zullen er, omdat er weinig voedsel in de stad voorhanden is, minder meeuwen zijn die overlast veroorzaken."

"De natuur was er altijd al. We kunnen het nu alleen beter zien en horen."

Momenteel doet Hiemstra onderzoek naar de meerkoet - een echte stadsvogel. "Meerkoeten maken vogelnesten van wat er in de natuur voorhanden is. Komend seizoen mag ik weer nesten verzamelen, als alle eieren zijn uitgebroed. Ik ga ongetwijfeld een heleboel 'coronanesten' vinden, gemaakt van handschoentjes en mondkapjes.

Opkikker

De echte winnaars zijn volgens de stadsecoloog de amfibieën, zoals salamanders, kikkers en padden. "Op dit moment zijn de padden bezig met de paddentrek, de zoektocht naar een geschikte sloot om eieren in te leggen", vertelt Hiemstra. Veel padden overleven de trek niet door het drukke verkeer op wegen en fietspaden.

"Je moet je maar eens bedenken hoe het is om kruipend een weg over te steken. Nu het zo rustig op de weg is met minder auto's en fietsers, hebben de dieren veel meer kans het te halen. Het gaat best slecht met de amfibieën in Nederland. Dus eigenlijk is de coronacrisis enorm fijn voor deze groep."

Brommende onderlaag

Uit steden komen berichten van mensen die 'de vogels weer horen fluiten'. De stadsecoloog stelt dat dit alles te maken heeft met de rustige wegen en het gebrek aan verkeersgeluiden. "De brommende onderlaag van het verkeer die we zo gewend zijn, is nu verdwenen. Dat is eigenlijk het beste nieuws - de natuur was er altijd al. We kunnen het nu alleen beter zien en horen."