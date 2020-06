Gemeente Zaanstad sluit abrupt Wilhelminasluis: "We zijn totaal verrast"

De gemeente maakte de beslissing in een mail kenbaar en laat weten dat verder informatie nog volgt.

Voor Hans Stammes, regionale voorzitter van branchevereniging Koninklijke BLN-Schuttevaer, komt het besluit van de gemeente als donderslag bij heldere hemel. Schippers gaan er volgens hem enorm veel last van krijgen.

"Wij kunnen dit niet accepteren. Een brug of sluis kun je niet zomaar dicht gooien. Uiteraard staan we voor veiligheid en begrijpen we het verhaal. De sluis wordt namelijk al jaren gerenoveerd. Maar dit gaat niet zomaar", vertelt Stammes aan NH Nieuws.

'16 uur omvaren'

Het belang van de sluis is volgens hem dusdanig groot dat het sluiten ervan flinke consequenties heeft. "De wat grotere schepen moeten 16 uur omvaren. Het is een van belangrijkste sluizen van Noord-Holland. Ik had gehoopt dat er een andere oplossing was. Als er aan de weg wordt gewerkt staan er vaak mensen bij die het verkeer in goede banen leiden. Zoiets had hier wellicht ook gekund."

Brief

Stammes is bezig met het schrijven van een brief naar de gedeputeerde waarin hij een klemmend verzoek doet op de provincie om de sluis zo snel mogelijk weer te openen. "Het liefst vandaag nog. De kosten die schippers maken zullen we anders gaan verhalen op de provincie."