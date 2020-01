Renovatie van de Wilhelminasluis in Zaandam loopt op schema: "Complex, maar het lukt"

ZAANDAM - Het is een gigantische klus, maar hij vordert gestaag. De renovatie van de Wilhelminasluis in Zaandam gaat volgens projectleider Adriaan Ballemans de deadline halen. "De Sail en de Dam tot Damloop lopen geen gevaar."

Sinds september wordt de Wilhelminasluis vernieuwd, omdat de huidige sluis is verouderd. Zowel de Beatrixbrug als de Wilhelminabrug zijn tijdelijk afgesloten om het project in goede banen te leiden.

Obstakels

De Zaandamse sluis werd in 1903 gebouwd en voor die tijd was er ook al een dam. Bij de renovatie van de sluis is men op houtenresten gestuit. "Dat waren voor ons wat obstakels, maar dat hebben we gelukkig kunnen oplossen", zegt Ballemans.