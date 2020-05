Bodem Wilhelminasluis Zaandam blijkt archeologische schatkamer

ZAANSTAD - De archeologen die betrokken zijn bij het graafwerk in de Wilhelminasluis kunnen hun geluk niet op: "Het is alsof je iedere dag jarig bent en steeds een nieuw pakje mag uitpakken", zegt archeoloog Pieter Floore over het werken aan de Wilheminasluis. Al maanden wordt er gewerkt en er worden prachtige objecten gevonden.