Weggepeste Gilly Emanuels ontroerd door inzamelingsactie: "Mijn verhaal is nog niet vergeten"

HILVERSUM - Gilly Emanuels vertrok in 2018 uit Hilversum na jaren van racistische pesterijen door een groep jongeren rond haar ijssalon. Nilab Ahmadi (28) kon het verhaal nooit loslaten en is nu een inzamelingsactie gestart. En dat loopt storm: in een week tijd staat de teller al ruim boven de 15.000 euro.

Nilab Ahmadi (28) nam het initiatief tot de inzamelingsactie . "Ik ken Gilly's verhaal al langer en ik vind het zó oneerlijk." Nu er zoveel demonstraties zijn tegen racisme, leek de tijd rijp voor actie. "Een paar vrienden zeiden dat ze wel wilden doneren, dus ik zette vorige week de fundraiser online." Met 120 euro was ze al blij geweest, maar de teller gaat nu richting de 16.000 euro. "Dit had ik nooit verwacht, echt bijzonder om te zien," aldus Nilab.

"Verrast, perplex, overdonderd. Ik ben sprakeloos", zegt Gilly. "Dit geeft mij kracht." Ze komt liever niet meer in Hilversum, dus we spreken haar in het Nelson Mandelapark in Amsterdam. "Al die donaties. Dit geeft aan dat mijn zaak niet vergeten is. En het gaat daarbij niet om mij persoonlijk, maar om het onrecht dat mij is aangedaan en waar anderen ook dagelijks mee te maken hebben."

Er loopt nog een rechtszaak tegen één van de jongens die Gilly pestten. Ze moest zelf ook in 2019 voor de rechter verschijnen omdat ze de jongens met een dweilstok te lijf ging, maar kreeg geen straf opgelegd.

"De opbrengst van de inzamelingsactie is bedoeld om Gilly een hart onder de riem te steken," vertelt Nilab. "Voor een vakantie of een keer uit eten. Maar nu ik weet dat er nog een rechtszaak loopt, hoop ik dat ze de juridische kosten ervan kan betalen. Én dat er nog iets overblijft voor haarzelf, want dat verdient ze."

Geschenk uit de hemel

Gilly is diep ontroerd. "Dit komt als een geschenk. Ik ben niet gelovig, maar ik weet zeker dat Nilab door mijn voorouders gestuurd is. Ze is echt een engel." Het steunt haar in de strijd tegen racisme. "Dat zoveel mensen doneren geeft me hoop dat een samenleving mogelijk is waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht huidskleur of achtergrond. Een samenleving voor iedereen!"

In de video hieronder vertelt Gilly waarom ze liever niet meer in Hilversum komt en hoe subtiel racisme kan zijn.