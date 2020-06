Weggepeste ijssalonhoudster over antiracismeprotesten: 'Laat het geen hype zijn, het moet effect hebben'

AMSTERDAM - Een van de 11.000 aanwezigen bij de demonstratie tegen racisme in het Amsterdamse Nelson Mandelapark van gisteren was Gilly Emanuels, de ijssalonhoudster die jaren geleden in Hilversum racistisch werd bejegend door hangjongeren. "Racisme is niet iets van de afgelopen drie weken."

Na aanhoudend getreiter en gepest door een groep hangjongeren barstte in augustus 2017 de bom. Nadat er een een mandarijn tegen haar hoofd was gegooid, ging ze de jongeren met een stok te lijf. Omdat het conflict met een smartphone werd vastgelegd, kon ook na afloop iedereen horen hoe de jongeren haar tijdens die aanvaring voor 'kankerzwarte', kankernegerin' en 'kankeraap' uitmaakten.

Beide partijen deden aangifte, en beide partijen zouden zich voor de rechter moeten verantwoorden. Hoewel de rechter op basis van de video vaststelde dat Gilly schuldig was aan mishandeling, kreeg ze geen straf . Er was sprake van zogeheten 'putatief noodweerexces', wat betekent dat de mishandeling haar - met kennis van de aanhoudende pesterijen - niet kan worden verweten. "Ik kan verder met m'n leven", luidde haar emotionele reactie na afloop van dat vonnis.

Dat het OM heeft besloten om slechts één van de jongemannen te vervolgen, noemt ze 'heel zuur'. En hoewel ze het 'heel pijnlijk' vindt dat er nauwelijks schot in de zaak zit, vindt ze het heel belangrijk dat ook de tegenpartij zich vroeg of laat voor de rechter moet verantwoorden. "Het kan niet zo zijn dat het zomaar wegebt en dat zij er gewoon vanaf komen."

Ook een van de jongeren - of 'jongemannen' zoals Emanuels het zegt - zou worden vervolgd, voor belediging, al is daar volgens Gilly nog weinig van terechtgekomen. "Er moet nog een rechtszaak plaatsvinden, dus die zaak loopt gewoon nog", zei ze vanmiddag in het programma Spitstijd op NH Radio. "Wanneer dat gaat voorkomen, ik heb geen idee."

"Ik kan pas weer gaan ondernemen als de rechtszaak is geweest en alles afgesloten kan worden, want ik word er elke dag aan herinnerd"

Hoewel ook tijdens en na Emanuels' zaak de nodige antiracisme-initiatieven kwamen bovendrijven, is ze blij dat iedereen 'nu massaal opstaat'. Ze hoopt alleen wel dat de huidige beweging geen hype is, waarbij de protesten vooral worden bezocht door mensen die dan later kunnen zeggen dat ze erbij zijn geweest. "Nee, het moet wel effect hebben." Of dit hét kantelpunt is? "Ik hoop het, de tijd zal het leren."

Het scheppen van ijsbolletjes heeft Emanuels tijdelijk verruild voor een baan in de kinderopvang. Niet in Hilversum. "Daar voelde ik me niet meer prettig om te wonen, laat staan om te ondernemen. Maar het stroomt door m'n bloed, dus ik ga uiteindelijk weer ondernemen. Maar ik kan pas weer volledig gaan ondernemen als ik alles achter me kan laten, dus als de rechtszaak is geweest en alles afgesloten kan worden. Want ik word er nog elke dag nog aan herinnerd."