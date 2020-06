Omwonenden Schiphol willen geen nachtvluchten tot 9.00 uur in weekend

De bewonersdelegatie van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) willen dat Schiphol iedere nacht van 23.00 tot 7.00 uur moet sluiten voor vliegverkeer. In het weekend moet dat zelfs tot 9.00 uur, als het aan de omwonenden ligt. Het zijn voorstellen van in totaal tien hinderbeperkende maatregelen die de bewoners hebben ingediend bij het kabinet.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Vandaag vergadert de Tweede Kamer de hele dag met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat over de toekomst van Schiphol en de luchtvaart in Nederland. Vorige maand presenteerde het kabinet de langverwachte luchtvaartnota, met daarin de plannen voor de luchtvaartsector voor de komende 30 jaar. Schiphol houdt de mogelijkheid om te groeien. Verbod Coalitie- en oppositiepartijen in de Tweede Kamer buigen zich vandaag over de toekomstvisie voor de luchtvaart, en vegen in sommige gevallen de vloer aan met de nota. Zo willen meerdere partijen dat nachtvluchten moeten worden verboden. Nu mag Schiphol nog jaarlijks 32.000 vluchten 's nachts laten landen en stijgen op de luchthaven. De bewonersdelegatie van de Omgevingsraad Schiphol wil dat verbod op nachtvluchten verder aanscherpen en stelt voor om de luchthaven in het weekend to 9.00 uur te sluiten.

"Werkenden geven aan dat er in het weekeinde onvoldoende herstelmogelijkheden zijn van de werkweek zijn door de vroege start van de Schiphol-operaties. Om uitgerust de nieuwe werkweek te kunnen starten, is daarom minimaal een sluiting nodig in het weekeinde tot 9.00 uur", aldus de omwonenden. Andere maatregelen die de bewonersdelegatie heeft voorgesteld zijn beperken van het inzetten van reserve-startbanen zoals de Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Aalsmeerbaan. Die 'secundaire' banen worden al jaren, waarvan de aan- en uitvliegroutes dicht bij bevolkt gebied zijn, steeds vaker gebruikt voor startend en landend vliegverkeer. Alternatieve locatie voor Schiphol Verder willen de omwonenden langere rustperiodes tussen de startende en landende vliegtuigen, andere vliegroutes en de ontwikkeling van een alternatieve locatie voor Schiphol.