GroenLinks wil wettelijk verbod op nachtvluchten Schiphol

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Volgens GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger is het verbod goed mogelijk. Ze vergelijkt het aantal nachtvluchten van Schiphol met de beperkingen die bij luchthavens in Frankfurt, Londen en Parijs zijn opgelegd. In Frankfurt zijn nachtvluchten verboden, Londen Heathrow en Parijs Charles de Gaulle hebben de grens rond de 5.000 vluchten per jaar liggen.

Kröger: "Honderdduizenden mensen hebben last van Schiphol. En de nachtvluchten vinden zij het allerergst. Het is zo makkelijk om daar een einde aan te maken en ik ga er alles aan doen om deze wet door de Kamer te loodsen."

Hart- en vaatziekten, stress en leerproblemen

Het Kamerlid wijst op een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarin geluidsnormen aan de kaak worden gesteld. Die zouden moeten worden aangescherpt omdat het geluid van vliegtuigen kan leiden tot onder meer hart- en vaatziekten, stress en leerproblemen. De nachtelijke vluchten hebben volgens het rapport de grootste impact op de gezondheid.

Loze beloften

Kröger heeft geen goed woord over voor minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat: "Al jaren doet de minister loze beloften. Telkens zegt ze de situatie voor omwonenden te verbeteren maar er gebeurt geen moer, mensen worden met een kluitje in het riet gestuurd. Maar als de minister niet opkomt voor de belangen van deze mensen dan doen we het gewoon zelf."

Aanstaande donderdag bespreekt de Tweede Kamer de luchtvaartnota van minister Van Nieuwenhuizen. Daarin staat onder andere dat groei voor Schiphol mogelijk zal blijven, waar GroenLinks niet mee akkoord wil gaan.